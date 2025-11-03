Thêm dự án căn hộ cao cấp tại đông bắc TP.HCM chính thức được khởi công

Lễ Khởi công dự án The Emerald Garden View không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho một công trình mới, mà còn là minh chứng cho cam kết của Lê Phong Group trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển đô thị hiện đại, bền vững, khi chỉ một tháng trước, cũng tại TP.HCM, Tập đoàn đã cùng các đối tác ký kết Hợp tác chiến lược.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT - Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong, cùng sự hiện diện của TS.KTS. Phạm Phú Cường – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM - Trưởng khoa Kiến trúc Đại học Kiến trúc TP.HCM – Cố vấn cấp cao của dự án. Chương trình còn đón tiếp lãnh đạo các đối tác chiến lược, ngân hàng đồng hành, đơn vị tư vấn – thiết kế – vận hành, cùng đông đảo khách mời và cơ quan báo chí.

Buổi lễ ghi nhận sự tham dự của các đơn vị đồng hành hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C (thiết kế & thi công), Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng S&K (tư vấn giám sát), Công ty TNHH Land Sculptor Studio Việt Nam (tư vấn thiết kế cảnh quan), Công ty TNHH LIXIL Việt Nam (thiết bị nội thất), Công ty TNHH CBRE Việt Nam (tư vấn quản lý vận hành), Ngân hàng TMCP Quân Đội MB (ngân hàng tài trợ) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi – DKRS (kinh doanh & tiếp thị).

Sự đồng hành của các đối tác uy tín hàng đầu thể hiện rõ định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững mà Lê Phong Group kiên định theo đuổi – qua đó góp phần nâng tầm The Emerald Garden View trở thành công trình không chỉ đạt chuẩn mực kỹ thuật mà còn mang đậm giá trị thẩm mỹ và nhân văn lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT - Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong, chia sẻ:

"The Emerald Garden View là kết tinh của tâm huyết và khát vọng kiến tạo mà Lê Phong Group gửi gắm, nhằm tạo nên những công trình không chỉ bền vững theo thời gian mà còn mang lại giá trị sống nhân văn cho cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi cư dân tại đây đều cảm nhận được sự hòa hợp giữa thiên nhiên và tiện ích, giữa hiện đại và bình yên trong từng không gian sống. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, Lê Phong Group tin tưởng The Emerald Garden View sẽ trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống xanh, tinh tế và đẳng cấp tại khu vực Đông Bắc, TP. Hồ Chí Minh."

Ông Bùi Ngươn Phong, cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đối tác đã đồng hành cùng dự án. Đặc biệt là vai trò của SOL E&C – đơn vị Tổng thầu thiết kế và thi công. Ông tin tưởng vào kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và tính kỷ luật tuyệt đối của SOL E&C, sẽ đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt được sự chuẩn mực cao nhất về chất lượng đã đề ra.

Ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT - Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong chia sẻ tại buổi lễ khởi công dự án

Ngay sau phần phát biểu, chương trình bước vào nghi thức khởi công trọng thể. Trong thời khắc long trọng đó, đại biểu đại diện các bên đã cùng xúc cát và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến với dự án The Emerald Garden View: Bình an – Thuận lợi, Cát tường – Như ý. Tiếng hô vang đồng loạt, hòa cùng âm thanh của những chiếc xe cơ giới khởi động, đã tạo nên không khí phấn khởi, trang trọng và tràn đầy năng lượng.

The Emerald Garden View - dấu ấn mới của Tập đoàn Lê Phong tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại phường Thuận An, TP. HCM, Khu căn hộ cao cấp The Emerald Garden View được quy hoạch phát triển theo hướng hiện đại với tổng diện tích gần 2 héc-ta, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, hai tầng hầm và nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như căn hộ, condotel, shophouse… đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư chất lượng cao.

Điểm nhấn kiến trúc và tiện ích được thiết kế theo triết lý "sống xanh giữa lòng đô thị" với: hồ bơi tràn bờ hiện đại, trung tâm thương mại sầm uất, cùng không gian vườn sinh thái và đường dạo bộ rộng lớn... Mục tiêu là kiến tạo một môi trường sống cân bằng, nuôi dưỡng một cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald Garden View – dấu ấn mới của Tập đoàn Lê Phong tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Sở hữu vị trí giao thương chiến lược, liền kề Quốc lộ 13 – tuyến đường huyết mạch của khu Đông Bắc TP.HCM, đồng thời nằm trong vùng quy hoạch tuyến metro tương lai, The Emerald Garden View được hưởng lợi lớn từ định hướng mở rộng "siêu đô thị" TP. HCM và phát triển khu công nghiệp xanh liền kề.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, dự án còn tọa lạc giữa mảng sinh thái ven sông và vùng trái cây Lái Thiêu, mang đến môi trường sống trong lành và tiềm năng đầu tư bền vững. Với quy hoạch đồng bộ và sự đồng hành của các đối tác chiến lược, dự án đầu tư xây dựng Khu vườn Ngọc Lục Bảo - The Emerald Garden View hứa hẹn trở thành biểu tượng sống xanh, thịnh vượng và đẳng cấp tại cửa ngõ Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh.