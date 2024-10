Thêm mật ong vào loại trà này tốt hơn thuốc nhuận tràng, uống mỗi sáng da sẽ không nếp nhăn, bớt mỡ, trẻ ra nhiều tuổi

Mật ong từ lâu đã được xem là vị thuốc tuyệt vời cho sức khỏe. Trong Đông y, mật ong là một loại dược liệu có vị ngọt, tính bình, giúp ích khí, bổ hư tổn, thanh nhiệt, nhuận táo, giải độc, giảm đau và sát trùng. Sử dụng mật ong lâu dài còn giúp sáng tai mắt và ổn định ngũ tạng, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Khi nhắc đến mật ong, nhiều người thường nghĩ đến việc kết hợp cùng chanh. Tuy nhiên, mật ong kết hợp với trà lá sen sẽ mang lại tác dụng tốt hơn nhiều lần. 2 nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ giúp nâng cao hương vị của chúng, không những thế còn cực kỳ tốt cho những ai muốn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Nếu bạn đều đặn sử dụng trà lá sen mật ong, sau 30 ngày chắc chắn sẽ nhận được vô vàn lợi ích cho cơ thể.

Mật ong thêm vào loại trà này tốt hơn thuốc nhuận tràng, uống mỗi sáng da không nếp nhăn

1. Cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón

Lá sen có tính bình, vị đắng nhẹ, là một loại dược liệu có tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ vị và nhuận tràng. Nó thường được dùng trong các loại thuốc giảm cân và trị béo bụng. Kết hợp với mật ong, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm táo bón tự nhiên, hiệu quả hơn thuốc nhuận tràng. Mật ong còn chứa nhiều enzyme và các vitamin giúp bôi trơn đường ruột, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Food Science and Nutrition cho thấy rằng lá sen có khả năng điều chỉnh nhu động ruột, giúp giảm tình trạng táo bón và duy trì sức khỏe tiêu hóa tốt hơn.

2. Giảm cân và kiểm soát mỡ thừa

Trà lá sen nổi tiếng với khả năng hỗ trợ giảm cân nhờ các hợp chất thơm có trong lá, giúp đánh tan chất béo và ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể. Theo các nghiên cứu, lá sen còn có tác dụng ức chế hấp thu chất béo và tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng. Khi kết hợp với mật ong, một nguồn cung cấp năng lượng lành mạnh, bạn sẽ vừa giảm cân, vừa bổ sung dinh dưỡng thiết yếu mà không lo tăng cân.

Một nghiên cứu từ Journal of the American College of Nutrition cho thấy, việc sử dụng trà lá sen kết hợp với mật ong có thể giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể và tăng cường quá trình tiêu hao năng lượng, đặc biệt đối với những người có lối sống ít vận động.

3. Làm đẹp da, trẻ hóa làn da

Cả trà lá sen và mật ong đều rất tốt cho làn da. Lá sen có khả năng thanh lọc, đào thải độc tố, giúp da sáng mịn và khỏe mạnh hơn. Mật ong, giàu chất chống oxy hóa và enzyme, giúp làm mềm, dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu từ British Journal of Dermatology cho thấy mật ong có chứa các hợp chất chống viêm và kháng khuẩn, giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, làm chậm quá trình lão hóa.

Nếu bạn uống trà lá sen mật ong đều đặn mỗi sáng, làn da sẽ trở nên tươi tắn, không nếp nhăn và bạn sẽ trẻ trung hơn nhiều tuổi.

4. Giải độc gan

Theo y học cổ truyền, lá sen có tác dụng rất tốt trong việc giải độc gan, đặc biệt là đối với người có vấn đề về gan nhiễm mỡ. Mật ong chứa nhiều glucose, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong tế bào, làm giảm gánh nặng cho gan. Sử dụng trà lá sen kết hợp với mật ong hàng ngày có thể giúp cải thiện chức năng gan.

Lưu ý khi uống trà lá sen mật ong

Mặc dù trà lá sen mật ong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cần lưu ý một số điều sau:

- Trà lá sen có tính thanh lọc cao, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây mất nước và mất cân bằng điện giải trong cơ thể. Do đó, chỉ nên uống 1-2 cốc trà mỗi ngày.

- Không phù hợp với phụ nữ mang thai: Theo các chuyên gia, lá sen có tính mát, có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể, không tốt cho thai nhi. Phụ nữ mang thai nên tránh uống loại trà này.

- Lá sen có thể làm giảm huyết áp, nên nếu bạn bị huyết áp thấp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

- Mật ong và lá sen phải là nguyên liệu sạch, không chứa chất bảo quản hay thuốc trừ sâu. Đặc biệt, mật ong phải đảm bảo nguyên chất để tránh gây hại cho sức khỏe.

- Uống trà lá sen mật ong vào buổi sáng là tốt nhất, giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Tránh uống trước khi đi ngủ vì lá sen có thể làm bạn tỉnh táo, khó ngủ.

Cách pha trà lá sen mật ong Để chuẩn bị trà lá sen mật ong, bạn có thể sử dụng lá sen tươi hoặc khô. Dưới đây là cách làm đơn giản: - Lá sen tươi hoặc khô thái nhỏ, đun sôi với 500ml nước trong 10-15 phút. - Lọc lấy nước trà, sau đó thêm 1-2 thìa mật ong vào và khuấy đều. Bạn có thể thêm một chút quế hoặc vài cánh hoa hồng để tăng hương vị.