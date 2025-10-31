Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm một nhà máy sản xuất ô tô khởi công tại Việt Nam: Vốn đầu từ gần 8.400 tỷ đồng, diện tích hơn 380.000 m², công suất 120.000 xe/năm

31-10-2025 - 13:11 PM | Thị trường

Nhà máy được xây dựng với định hướng trở thành trung tâm sản xuất ô tô hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa và tiêu chuẩn xanh trong vận hành.

Sáng 30/10, tại Khu công nghiệp Hưng Phú (Hưng Yên), Công ty Cổ phần Ô tô GEL-O&J – liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) – đã đón đoàn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Các lãnh đạo tham gia lễ khởi công nhà máy sản xuất ô tô ở Hưng Yên. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Dự án có tổng vốn đầu tư 319 triệu USD (tương đương gần 8.400 tỷ đồng), diện tích hơn 380.000 m², được triển khai trong hai giai đoạn (2025–2026 và 2027–2029). Khi hoàn thiện, nhà máy có công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm, tập trung vào sản xuất xe năng lượng mới (NEV), hybrid và xe điện.

Cấu trúc nhà máy bao gồm các phân xưởng hàn, sơn, lắp ráp, sản xuất linh kiện nhựa, trung tâm hậu cần và đường thử đạt tiêu chuẩn châu Âu. Dự án dự kiến tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ trong nước.

Theo đại diện Geleximco, nhà máy được xây dựng theo mô hình “Green Factory – Smart Factory”, hướng tới vận hành tự động hóa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Hệ thống sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước mưa, tuần hoàn nước thải và ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn mà Việt Nam đang theo đuổi.

Đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam và đại diện cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên tại Lễ khởi công Nhà máy sản xuất ô-tô GEL-O&J. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Về phía Chery, Việt Nam được xem là một trong những cứ điểm sản xuất chiến lược của hãng tại Đông Nam Á nhờ vị trí địa lý thuận lợi và lực lượng lao động kỹ thuật. Đại diện Chery cho biết nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Đây là nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam, cho thấy xu hướng hợp tác ngày càng sâu giữa doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao.

Nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 120.000 xe/năm. Ảnh: MXH

Dự án được xem là một phần trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng quy mô sản xuất và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại. Đại diện chính quyền địa phương cho biết tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ về hạ tầng và thủ tục để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Theo Bảo Lâm

Đời sống và Pháp luật

