Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm nhiều nguồn vốn cho dự án cao tốc Gia Nghĩa- Bảo Lộc- Phan Thiết

11-11-2025 - 11:34 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây đã có thêm hai ngân hàng đã đồng ý tài trợ vốn tín dụng cho dự án cao tốc này.

Thêm nhiều nguồn vốn cho dự án cao tốc Gia Nghĩa- Bảo Lộc- Phan Thiết- Ảnh 1.

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết, được liên danh Trung Nam Group - Indel Corp - Trung Nam E&C đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 36.340 tỷ đồng, chiều dài hơn 140 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, kết nối các trung tâm du lịch và kinh tế trọng điểm của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Liên danh nhà đầu tư đã có văn bản gửi tỉnh Lâm Đồng và Thủ tướng Chính phủ đề xuất thực hiện dự án với cơ cấu nguồn vốn gồm ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% (tương ứng hơn 25.400 tỷ đồng) và vốn nhà đầu tư huy động (gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác) khoảng 30%, tương ứng hơn 10.900 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 – 2028, thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 20 năm.

Theo phương án này, TS. Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT Indel Corp cho biết, Liên danh nhà đầu tư đã thu xếp dư nguồn vốn tín dụng cho dự án theo phương án đề xuất.

Theo thông tin mới nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng  (VPBank) đã có thư ngỏ xúc tiến việc hợp tác, thu xếp vốn tín dụng cho dự án 4.767 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Bắc Ninh cũng đồng ý xép cấp khoản tín dụng 2.000 tỷ đồng cho dự án này.﻿

Trước đó, ngày 27/10/2025, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch I (SGDI) đã có văn bản đồng ý nguyên tắc việc tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án khoảng 7.630 tỷ đồng. Đồng thời, Ngân hàng TECHCOMBANK (chi nhánh Đông Đô) đã có văn bản bày tỏ mong muốn được đồng hành của nhà đầu tư trong việc thu xếp vốn tín dụng cho dự án khoảng hơn 4.766 tỷ đồng.

Liên danh nhà đầu tư đã làm việc với Công ty CP Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Tedi South về chủ trương triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có điểm đầu kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (có nhánh vào trung tâm TP. Phan Thiết), điểm cuối giao với cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa (theo quy hoạch), kết nối trung tâm Gia Nghĩa qua quốc lộ 14.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa khu vực duyên hải và cao nguyên, giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 20 và Quốc lộ 28, đồng thời tăng cường năng lực kết nối với các tuyến cao tốc lớn hiện hữu như Dầu Giây - Liên Khương và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đáng chú ý, dự án không chỉ giải quyết vấn đề hạ tầng giao thông mà còn định hướng phát triển thành “cao tốc cảnh quan” - mô hình đang được nhiều quốc gia áp dụng để kết hợp giao thông với du lịch, cảnh quan và dịch vụ sinh thái.

Dọc tuyến cao tốc có thể hình thành các điểm dừng chân cảnh quan, trung tâm dịch vụ, tuyến kết nối các khu du lịch và đô thị sinh thái. Không gian trải nghiệm liên hoàn này sẽ tạo sức hút mới cho du lịch tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông - các địa phương vốn có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng chưa được kết nối bằng hạ tầng đồng bộ.


Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng

‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng Nổi bật

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép'

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép' Nổi bật

Siêu dự án 7.800 ha, trị giá 400.000 tỷ đồng tiến bước dài: "Kỳ tích sông Hồng" sẽ khiến khu vực trầm trồ?

Siêu dự án 7.800 ha, trị giá 400.000 tỷ đồng tiến bước dài: "Kỳ tích sông Hồng" sẽ khiến khu vực trầm trồ?

11:45 , 11/11/2025
Toàn cảnh tuyến đường nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe

Toàn cảnh tuyến đường nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe

11:30 , 11/11/2025
Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

09:30 , 11/11/2025
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc

08:50 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên