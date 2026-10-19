Thêm "ông lớn" VietinBank giảm 2%/năm lãi suất cho vay

Ngày 19/10, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thông báo triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026.

Theo VietinBank, ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những lĩnh vực trọng điểm và động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm sản xuất, kinh doanh; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển nhà ở xã hội; đầu tư hạ tầng, năng lượng, giao thông và công nghệ chiến lược.

Trước đó, từ tháng 8/2026, VietinBank đã công bố chương trình tín dụng quy mô lên tới 50.000 tỷ đồng, triển khai đến hết năm 2028, dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế. Chương trình có lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Việc VietinBank tiếp tục công bố giảm lãi suất cho vay diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại đang đồng loạt triển khai các biện pháp hạ chi phí vốn cho khách hàng.

Cũng từ ngày 19/10, Agribank triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục duy trì chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng từ tháng 8/2026 đến năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Ngân hàng dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng nguồn lực tài chính để chia sẻ chi phí vốn với khách hàng.

Tại Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng ngày 17/10 cho biết ngân hàng cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khi đó, BIDV đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi từ ngày 15/10 với lãi suất cho vay từ 6%/năm, thấp hơn tới 2 điểm phần trăm/năm so với mức thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn. Chương trình tập trung vào các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, ưu tiên những ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Không chỉ nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, nhiều ngân hàng cổ phần cũng tham gia đợt giảm lãi suất lần này như LPBank, Vietbank, Sacombank,...

Đợt giảm lãi suất diễn ra ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản ngày 18/10 yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại để triển khai các giải pháp điều hành hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm.