Thêm quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM để tăng tốc các dự án metro

Ngày 24-11, UBND TPHCM có Quyết định 2878 ủy quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị quyết 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (metro) tại TP Hà Nội, TPHCM, áp dụng đối với các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 188.

Cụ thể, tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và quyết định điều chỉnh dự án metro, dự án metro theo mô hình TOD theo trình tự, thủ tục tương tự như dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

UBND TPHCM ủy quyền cho Chủ tịch UBND TPHCM quyết định nhiều thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án metro thành phố; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Quyết định việc phân chia dự án metro, dự án metro theo mô hình TOD thành các dự án thành phần, tiểu dự án khi quyết định đầu tư. Việc phân chia dự án thành phần, tiểu dự án không phải áp dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án metro, dự án metro theo mô hình TOD trong trường hợp không làm tăng tổng mức đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án.

Quyết định các công trình metro (nhà ga, nút giao, cầu, các hạng mục công trình liên quan thuộc dự án đường sắt đô thị) không phải thi tuyển phương án kiến trúc.

Được quyết định việc áp dụng các hình thức chỉ định thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, phi tư vấn, thi công; nhà thầu EPC, chìa khóa trao tay; nhà đầu tư các dự án metro, dự án metro theo mô hình TOD; trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập trên cơ sở phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến metro đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quy hoạch khu vực TOD đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Được quyết định lựa chọn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các tuyến metro của thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường trước khi dự án metro, dự án metro theo mô hình TOD vận hành thử nghiệm (nếu dự án thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường), đăng ký môi trường (nếu dự án không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường).

Đối với bãi đổ chất thải rắn xây dựng và tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước phục vụ các dự án metro, công trình metro thực hiện đúng sử dụng đô thị theo mô hình TOD, Chủ tịch UBND thành phố quyết định hoặc đề nghị UBND cấp tỉnh có liên quan quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong hồ sơ khảo sát dự án và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để đổ chất thải rắn xây dựng của dự án…

Đối với các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 188 đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, Chủ tịch UBND TPHCM có thẩm quyền, trách nhiệm quyết định việc áp dụng các quy định của Nghị quyết 188 cho các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện mà không phải phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án; chịu trách nhiệm điều chỉnh quyết định đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp điều chỉnh dự án.

Thời hạn ủy quyền được tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2026 hoặc cho đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung liên quan.