Thêm thông báo khẩn từ Cục CSGT tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ hôm nay

15-09-2025 - 14:20 PM | Sống

Từ ngày hôm nay 15/9, Cục CSGT bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới trên 2 tuyến cao tốc.

Hôm nay bắt đầu cấm xe khách đi vào làn 1 trên hai tuyến cao tốc đông đúc nhất

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết đã chính thức triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn và tổ chức giao thông mới trên hai tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo quy định mới, cảnh sát bắt đầu cấm xe khách lưu thông vào làn 1 (làn trong cùng, sát dải phân cách). Đây là bước tiếp theo sau khi từ ngày 9/9, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt đối với các tài xế xe tải đi vào làn 1 trên cùng hai tuyến cao tốc này.

Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và tốc độ lưu thông trên từng làn xe nhằm phù hợp với phương án phân luồng mới. Đồng thời, đơn vị đề xuất cơ quan quản lý lắp đặt thêm cột “H” báo hiệu lý trình tại dải phân cách cứng giữa hai chiều trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để hỗ trợ công tác quản lý, điều tiết giao thông.

Thêm thông báo khẩn từ Cục CSGT tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ hôm nay- Ảnh 1.

Cấm xe khách đi vào làn 1 trên hai tuyến cao tốc từ hôm nay. Ảnh minh họa. Nguồn: https://giaothong.tapchixaydung.vn/

Song song, C08 sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện lưu thông trên hai tuyến cao tốc. Việc này nhằm xác định chính xác tốc độ lưu thông, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý vi phạm.

Việc phân làn rõ ràng, hạn chế các phương tiện lớn như xe tải và xe khách đi vào làn trong cùng được kỳ vọng sẽ giảm nguy cơ tai nạn, tạo điều kiện cho các phương tiện nhỏ, tốc độ cao lưu thông thuận lợi hơn.

Xe tải đã bị cấm đi vào làn 1 trên hai tuyến cao tốc từ một tháng trước

Trước đó, Cục CSGT đã tiến hành thí điểm phân làn đường và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngày 15/8, cụ thể như sau:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Thêm thông báo khẩn từ Cục CSGT tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ hôm nay- Ảnh 2.

Ảnh: Cục CSGT

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 90 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thêm thông báo khẩn từ Cục CSGT tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ hôm nay- Ảnh 3.

Ảnh: Cục CSGT

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

