Thêm tuyến cao tốc 100km nối Thủ đô với một tỉnh miền núi phía Bắc, quy mô 4-6 làn xe, vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phát đi thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 19.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/12/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu dự án. Đến ngày 13/1/2026, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thống nhất phương án đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để địa phương triển khai bước kêu gọi nhà đầu tư.

Theo định hướng nghiên cứu, tuyến cao tốc CT.07 có tổng chiều dài khoảng 102km, điểm đầu tại Km8 500, khu vực không trùng với tuyến Vành đai 3 Hà Nội, và điểm cuối tại nút giao Thanh Bình, xã Thanh Thịnh (Thái Nguyên). Tuyến đi qua địa bàn ba địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên, hình thành một trục kết nối liên vùng có vai trò chiến lược.

Dự án được chia thành hai đoạn chính. Cụ thể, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 62km, dự kiến đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 34,5m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới dài khoảng 40km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22-24,75m, tốc độ thiết kế 80-100km/h. Khi hoàn thiện, toàn tuyến không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thủ đô và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Trước đó, vào tháng 5/2025, CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin) đã gửi Bộ Xây dựng phương án nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP. Doanh nghiệp này cho rằng, một phần tuyến đang trùng với hướng tuyến kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) về Hà Nội, mở ra khả năng tối ưu đầu tư, khai thác lưu lượng giao thông.

Theo đó doanh nghiệp đề xuất 2 phương án đầu tư. Cụ thể, phương án thứ nhất tập trung mở rộng đoạn từ nút giao Vành đai III đến nút giao Tân Lập lên 6 làn xe, với chiều dài gần 64km, tổng vốn khoảng 6.790 tỷ đồng, nhà đầu tư tự huy động vốn, không yêu cầu hỗ trợ ngân sách, dự kiến có thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027.

Phương án thứ hai, gắn kết đồng bộ với tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn đang được triển khai. Theo đó, toàn tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới được đầu tư hoàn chỉnh với chiều dài hơn 100km, tổng mức đầu tư ước khoảng 16.800 tỷ đồng, trong đó đoạn Hà Nội - Thái Nguyên chiếm gần 6.800 tỷ đồng, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới hơn 10.000 tỷ đồng.



