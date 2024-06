Thép không gỉ cán nguội bị điều tra chống bán phá giá tại Hàn Quốc

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.



Bên yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam là Công ty TNHH POSCO. Cụ thể, hàng hóa bị điều tra là thép không gỉ cán nguội.

Hàn Quốc điều tra chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam.

Trong thông báo khởi xướng, Cơ quan điều tra Hàn Quốc đã đề nghị các bên liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu và hướng dẫn về việc cung cấp thông tin, thời hạn cung cấp thông tin cũng như các nội dung liên quan khác.



Để kịp thời ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp và các bên liên quan nghiên cứu kỹ thông báo khởi xướng, chuẩn bị các thông tin tài liệu theo yêu cầu, hợp tác đầy đủ toàn diện với Cơ quan điều tra Hàn Quốc trong toàn bộ quá trình vụ việc.

Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại đã khuyến nghị doanh nghiệp rà soát tình hình xuất khẩu thép không gỉ cán nguội sang Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay. Đồng thời, chủ động liên hệ với cơ quan này để được hướng dẫn.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, tính đến hết tháng 4/2024, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã phải đối mặt với 249 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường. Các mặt hàng bị điều tra tương đối đa dạng, từ mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như tủ gỗ, gỗ dán, pin năng lượng mặt trời, tôm, cá tra, basa, máy xịt rửa áp lực cao…đến các mặt hàng có kim ngạch nhỏ hơn như đệm mút, máy cắt cỏ, giấy bọc thuốc lá, hạt nhựa EPS, mật ong.

Theo Bộ Công thương, việc các nước gia tăng điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây là do Việt Nam vẫn tiếp tục tận dụng hiệu quả lợi thế từ các FTA để mở rộng và gia tăng quy mô xuất khẩu hàng hóa; mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn nhiều so với dự báo. Mặt khác, sự gia tăng về lượng và quy mô này đã tạo ra sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa sản xuất nội địa của nước nhập khẩu. Do đó, các nước nhập khẩu nhận được nhiều yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất nội địa./.