Thép Nam Kim bị xử phạt và truy thu thuế hơn 682 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 2806/QĐ-CT của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế.

Theo đó, Thép Nam Kim bị xử phạt hành chính hơn 190 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi gồm khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước hơn 313,9 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế gần 178,6 triệu đồng.



Ảnh minh họa

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 31/7/2025, Thép Nam Kim có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Thép Nam Kim phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 682,6 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Thép Nam Kim mang về tổng doanh thu thuần hơn 7.898,6 tỷ đồng, giảm 27,9% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 533,3 tỷ đồng, giảm 50,6%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Thép Nam Kim báo lãi ròng đạt gần 157 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của NKG tăng 22% so với đầu năm, lên mức hơn 16.494 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 6.141,8 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 3.010,3 tỷ đồng, gấp 10,5 lần đầu năm và chiếm 18,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 8.913,5 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Lên mức gần 8.913,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 6.856,8 tỷ đồng, chiếm 76,9% tổng nợ.