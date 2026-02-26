Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thép Nam Kim tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4

26-02-2026 - 14:57 PM | Thị trường chứng khoán

Thép Nam Kim tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4

Thép Nam Kim dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4/2026. Danh sách cổ đông được chốt ngày 19/3/2026.

Công ty CP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 19/3/2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026. Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Một số nội dung dự kiến được thông qua tại đại hội như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc trích lập quỹ và chỉ trả cổ tức năm 2025; Tờ trình về việc kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026; Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026...

Thép Nam Kim tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4 - Ảnh 1.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Thép Nam Kim

Trong diễn biến khác, ông Hồ Minh Phát, con trai của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 2/2 đến ngày 23/2/2026. Sau giao dịch, ông Phát nâng sở hữu lên 1,12% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu, tương đương 15,87% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Về hoạt động kinh doanh, NKG ghi nhận doanh thu 3.174 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều lao dốc 45-70%.

Kết quả, Thép Nam Kim lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, trong khi cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2025, NKG ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.800 tỷ đồng và lãi ròng 197 tỷ đồng, giảm tương ứng 28% và 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty chỉ mới thực hiện 64% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, doanh thu nội địa vượt mặt doanh thu xuất khẩu trong năm 2025. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 8.800 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 1.500 tỷ đồng. Còn doanh thu xuất khẩu giảm hơn một nửa về còn 6.000 tỷ đồng.

Hà Ly

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Thép Nam Kim

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái lạ của quỹ bạc lớn nhất thế giới khi giá tiến sát 90 USD/oz

Động thái lạ của quỹ bạc lớn nhất thế giới khi giá tiến sát 90 USD/oz Nổi bật

Tuổi mới rực rỡ của tỷ phú Trần Đình Long

Tuổi mới rực rỡ của tỷ phú Trần Đình Long Nổi bật

Chứng khoán An Bình điều chỉnh 2 phương án tăng vốn, muốn niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Chứng khoán An Bình điều chỉnh 2 phương án tăng vốn, muốn niêm yết cổ phiếu trên HoSE

14:56 , 26/02/2026
Chủ đầu tư sân bay Long Thành thay đổi người đại diện pháp luật

Chủ đầu tư sân bay Long Thành thay đổi người đại diện pháp luật

14:55 , 26/02/2026
Giai đoạn “bánh mì kẹp” trở thành xu hướng mới: Nên phân bổ vào đâu khi giá tài sản tăng chóng mặt?

Giai đoạn “bánh mì kẹp” trở thành xu hướng mới: Nên phân bổ vào đâu khi giá tài sản tăng chóng mặt?

13:53 , 26/02/2026
Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập công ty

Hạ tầng Gelex góp vốn thành lập công ty

11:42 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên