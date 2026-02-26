Thép Nam Kim tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 4

Công ty CP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.



Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 19/3/2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026. Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Một số nội dung dự kiến được thông qua tại đại hội như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc trích lập quỹ và chỉ trả cổ tức năm 2025; Tờ trình về việc kế hoạch về lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026; Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026...

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Thép Nam Kim

Trong diễn biến khác, ông Hồ Minh Phát, con trai của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 2/2 đến ngày 23/2/2026. Sau giao dịch, ông Phát nâng sở hữu lên 1,12% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu, tương đương 15,87% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Về hoạt động kinh doanh, NKG ghi nhận doanh thu 3.174 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều lao dốc 45-70%.

Kết quả, Thép Nam Kim lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, trong khi cùng kỳ lãi 18 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2025, NKG ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.800 tỷ đồng và lãi ròng 197 tỷ đồng, giảm tương ứng 28% và 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty chỉ mới thực hiện 64% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên, doanh thu nội địa vượt mặt doanh thu xuất khẩu trong năm 2025. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 8.800 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 1.500 tỷ đồng. Còn doanh thu xuất khẩu giảm hơn một nửa về còn 6.000 tỷ đồng.

Hà Ly