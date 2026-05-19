Thép Pomina chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

CTCP Thép Pomina (mã: POM, sàn UPCoM) vừa thông báo ngày 4/6 tới là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo trong thư mời họp.

Trước đó, Thép Pomina thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 7/4 và ngày dự kiến tổ chức đại hội là 4/5. Tuy nhiên, đến ngày 5/5, POM thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 sang đầu tháng 6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, Thép Pomina tiếp tục lỗ nặng trong quý đầu năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 466 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp mang về 35 tỷ đồng, giảm 40,8%.

Trong khi doanh thu tài chính mang về không đáng kể thì chi phí lãi vay dù giảm 14% nhưng vẫn chiếm tới gần 150 tỷ đồng. Công ty còn phải gánh thêm khoản lỗ khác 42,3 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Pomina lỗ sau thuế 179 tỷ đồng trong quý đầu năm, đậm hơn khoản lỗ 159 tỷ đồng của quý I/2025.

Tính tới cuối quý I/2026, lỗ lũy kế của Thép Pomina ở mức 3.662 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm gần 801 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng tài sản của POM ở mức hơn 10.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng thêm 95% lên 749 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm nguyên vật liệu và thành phẩm sắt xây dựng. Lượng tiền và tương đương tiền tăng đáng kể từ 29 tỷ đồng lên 344 tỷ đồng, tương đương tăng gần 12 lần.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn tăng 2.4% lên 5.377 tỷ đồng.

Khoản phải trả ngắn hạn khác của tăng từ 203,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 964 tỷ đồng, tương đương tăng 373%, chủ yếu do phát sinh khoản "phải trả Vin" với giá trị 772,6 tỷ đồng.