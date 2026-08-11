THERMOMIX và chương tiếp theo của căn bếp hiện đại

Triết lý đó đang định hình cách doanh nghiệp xây dựng thị trường tại Việt Nam: không chỉ bán Thermomix TM7, mà đầu tư vào một hệ sinh thái nơi trải nghiệm khách hàng trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Khách hàng tìm kiếm nhiều giá trị hơn trong mọi sản phẩm

"Nếu mỗi thế hệ công nghệ đều giúp con người đơn giản hóa một công việc quen thuộc, thì Thermomix là bước tiến tiếp theo của căn bếp hiện đại - nơi công nghệ không thay thế con người, mà giúp việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, thú vị hơn và truyền cảm hứng để nhiều người muốn vào bếp mỗi ngày." – Bà Trang Đỗ, Tổng Giám đốc Vorwerk Việt Nam

Bà Trang Đỗ, Tổng Giám đốc Vorwerk Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ, cuộc đua của ngành điện gia dụng gần như xoay quanh một câu hỏi: Thiết bị nào có nhiều chức năng hơn? Vorwerk lại chọn bắt đầu từ một câu hỏi khác: Điều gì thực sự làm cho cuộc sống của một gia đình trở nên tốt đẹp hơn?

Máy nấu ăn thông minh Thermomix TM7 không chỉ là một thiết bị nhà bếp đa năng. Giá trị của nó nằm ở việc giúp con người có thêm thời gian cho những điều quan trọng hơn. "Công nghệ không thể tạo thêm thời gian, nhưng công nghệ có thể giúp chúng ta sử dụng quỹ thời gian ấy ý nghĩa hơn. Nếu Thermomix giúp một người có thêm thời gian để thưởng thức bữa ăn cùng gia đình, đó đã là giá trị lớn nhất mà công nghệ có thể mang lại.", bà Trang Đỗ chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ chế biến món ăn, Thermomix TM7 còn mở ra một thế giới ẩm thực phong phú thông qua hệ sinh thái công thức nấu ăn Cookidoo. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể khám phá hàng nghìn công thức từ nhiều nền ẩm thực khác nhau, dễ dàng học món mới và sáng tạo thực đơn mỗi ngày.

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và kho công thức phong phú, việc nấu ăn không còn là áp lực mà trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng. Dù là người mới bắt đầu hay đã có nhiều kinh nghiệm, ai cũng có thể tự tin tạo nên những bữa ăn ngon cho gia đình.

Giá trị của Thermomix TM7 bắt đầu sau lần mua đầu tiên

Trong phần lớn ngành gia dụng, khoảnh khắc khách hàng thanh toán cũng là thời điểm mối quan hệ giữa thương hiệu và người dùng dần khép lại. Vorwerk lại xây dựng mô hình theo hướng ngược lại.

Theo doanh nghiệp, giá trị của Thermomix TM7 không chỉ quyết định chỉ trong ngày bán sản phẩm, mà ở việc khách hàng có tiếp tục sử dụng, tiếp tục khám phá và tiếp tục gắn bó với sản phẩm trong nhiều năm sau đó. Chính vì vậy, trải nghiệm sau bán hàng không chỉ đơn thuần là hoạt động chăm sóc khách hàng, mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Vorwerk.

Đó cũng là lý do Vorwerk đầu tư vào một hệ sinh thái giúp hành trình của khách hàng liên tục được mở rộng sau ngày mua đầu tiên. Hành trình của khách hàng sẽ tiếp tục được mở rộng qua nội dung, công thức nấu ăn, dịch vụ và những trải nghiệm mới trong suốt vòng đời sản phẩm. Giá trị của Thermomix TM7 vì thế không nằm ở một giao dịch, mà ở khả năng trở thành một phần trong nhịp sống của người dùng.

Ông Nguyễn Hữu Danh, Giám đốc Tài chính Vorwerk Việt Nam

"Hệ sinh thái công thức nấu ăn Cookidoo với hơn 6 triệu người dùng trả phí trên toàn cầu trong năm 2025 cho thấy giá trị của Thermomix TM7 không dừng lại ở ngày bán sản phẩm. Với Vorwerk, đó không chỉ là cam kết về chất lượng công nghệ Đức mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin và phát triển bền vững tại mọi thị trường." - Ông Nguyễn Hữu Danh, Giám đốc Tài chính Vorwerk Việt Nam.

Con số hơn 6 triệu tài khoản trả phí không chỉ phản ánh quy mô của Cookidoo. Quan trọng hơn, nó cho thấy giá trị của sản phẩm tiếp tục được tăng thêm theo thời gian sử dụng. Với Vorwerk, đầu tư vào trải nghiệm khách hàng chính là cách thức bền vững có thể kéo dài mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu. Chính mối quan hệ ấy mới là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Con người là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của một sản phẩm

Nếu công nghệ tạo nên giá trị của Thermomix TM7 trong ngày đầu tiên, thì chính con người là yếu tố giúp giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa trong suốt hành trình sử dụng.

Chính vì vậy, Vorwerk Việt Nam định hướng xây dựng hệ thống cửa hàng ủy quyền là những đối tác có khả năng truyền cảm hứng về một phong cách sống mà ở đó công nghệ không thay thế con người, mà trao lại cho họ thời gian để sống trọn vẹn hơn.

Máy nấu ăn thông minh Thermomix TM7 thiết bị nhà bếp đa năng truyền cảm hứng cho những khách hàng yêu thích ẩm thực và công nghệ cao

Thermomix TM7 không chỉ thay đổi cách chuẩn bị một bữa ăn, mà còn thay đổi cách con người trải nghiệm căn bếp. Khi việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, căn bếp không còn chỉ là nơi hoàn thành một công việc hằng ngày, mà trở thành không gian để sáng tạo, sẻ chia và gắn kết.

Thông qua những buổi trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng và chia sẻ công thức, người dùng sẽ khám phá trọn vẹn giá trị của Thermomix TM7 và từng bước đưa thiết bị trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hằng ngày. Với Vorwerk, thành công không chỉ được đo bằng số lượng sản phẩm được bán ra, mà bằng việc mỗi Thermomix TM7 có thể truyền cảm hứng về một lối sống nơi công nghệ phục vụ con người, để con người có nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự quan trọng.

"Từ góc độ đầu tư, chúng tôi luôn tin rằng những sản phẩm có giá trị lâu dài sẽ tạo nên niềm tin lâu dài. Thermomix được phát triển với triết lý đó: chất lượng, độ bền và khả năng đồng hành cùng người dùng qua nhiều năm, thay vì chỉ tạo ra sự mới mẻ trong một thời gian ngắn" - Ông Nguyễn Hữu Danh, Giám đốc Tài chính Vorwerk Việt Nam.

Khi niềm tin trở thành thước đo của tăng trưởng

Có những sản phẩm được nhớ đến bởi công nghệ tiên tiến. Nhưng cũng có những sản phẩm được lựa chọn, gắn bó và giới thiệu từ thế hệ người dùng này sang thế hệ khác bởi niềm tin mà chúng tạo dựng theo thời gian. Thermomix TM7 không chỉ giúp việc nấu ăn trở nên đơn giản và thông minh hơn, mà còn mang đến sự an tâm trong từng bữa cơm, sự hứng khởi để khám phá những công thức mới và nhiều khoảnh khắc sum vầy hơn bên những người thân yêu. Đó là những giá trị không thể đo đếm bằng thông số kỹ thuật, mà được cảm nhận qua từng trải nghiệm mỗi ngày.

Thermomix TM7 mở ra một thế giới ẩm thực phong phú thông qua phần mềm Cookidoo. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể khám phá hàng nghìn công thức từ nhiều nền ẩm thực khác nhau trên toàn thế giới

"Ai cũng có một ký ức về căn bếp. Có người nhớ mùi canh mẹ nấu, có người nhớ những bữa cơm tối sau giờ làm, có người chỉ nhớ cảm giác bình yên khi tự chuẩn bị một bữa ăn cho mình. Cuộc sống không ngừng thay đổi, công nghệ cũng không ngừng phát triển. Và Thermomix giúp những ký ức ấy được tiếp nối trong nhịp sống hiện đại" - Bà Trang Đỗ, Tổng Giám đốc Vorwerk Việt Nam

Chính khi người dùng tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của mình, giá trị của Thermomix TM7 tiếp tục được lan tỏa. Mỗi căn bếp có thêm một chiếc Thermomix không chỉ là thêm một sản phẩm được lựa chọn, mà là thêm một gia đình tìm thấy niềm vui trong việc nấu nướng, thêm một câu chuyện được truyền cảm hứng và thêm một niềm tin được bồi đắp. Bởi tăng trưởng bền vững không bắt đầu từ những con số, mà bắt đầu từ niềm tin của mỗi người dùng dành cho một sản phẩm thực sự tạo nên khác biệt trong cuộc sống.