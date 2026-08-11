Việt Nam có tòa nhà xác lập kỷ lục đầu tiên tại Đông Nam Á: Đó là gì?

Đó chính là: Deutsches Haus Ho Chi Minh City.

Theo công bố chính thức của Deutsches Haus Ho Chi Minh City, công trình là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á được trao hai chứng nhận LEED Platinum, gồm LEED Platinum cho Building Design + Construction (BD+C) và LEED Platinum cho Operation + Maintenance (O+M).

Đây là điểm đặc biệt bởi hai chứng nhận đánh giá những giai đoạn khác nhau trong vòng đời của một công trình.

Deutsches Haus đạt chứng nhận LEED Platinum BD+C vào năm 2017, ghi nhận những giải pháp được áp dụng ngay từ quá trình thiết kế và xây dựng, trong đó có hiệu quả năng lượng, vật liệu chất lượng cao và việc tích hợp công nghệ Đức.

Tòa nhà sử dụng năng lượng mặt trời (nguồn ảnh: Deutsches Haus).

Đến tháng 3/2024, công trình tiếp tục đạt LEED Platinum O+M, đánh dấu lần thứ hai tòa nhà đạt cấp độ Platinum nhưng ở một hệ thống đánh giá khác, tập trung vào cách công trình được vận hành và bảo trì trong thực tế.

Điều này khiến câu chuyện của Deutsches Haus không chỉ nằm ở việc xây dựng một công trình "xanh" mà còn ở khả năng duy trì các tiêu chuẩn bền vững trong quá trình sử dụng.

Từ thiết kế xanh đến vận hành xanh

LEED, viết tắt của Leadership in Energy and Environmental Design, là một trong những hệ thống đánh giá công trình xanh được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Đối với Deutsches Haus, chứng nhận LEED Platinum BD+C năm 2017 phản ánh những giải pháp được đưa vào ngay từ giai đoạn hình thành công trình.

Theo Deutsches Haus, công trình được thiết kế với trọng tâm là hiệu quả năng lượng, sử dụng vật liệu chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến của Đức. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống mặt dựng kính hai lớp, được giới thiệu là giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Không gian bên ngoài tòa nhà, nguồn ảnh: Deutsches Haus.

Thiết kế mặt dựng hai lớp tạo ra một lớp đệm giữa các lớp kính, qua đó góp phần kiểm soát tác động của nhiệt từ môi trường bên ngoài đối với không gian bên trong tòa nhà.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt tại TP.HCM, nơi các tòa nhà văn phòng phải sử dụng hệ thống làm mát trong phần lớn thời gian trong năm.

Deutsches Haus cũng được giới thiệu là công trình đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sử dụng hệ thống mặt dựng kính hai lớp theo thiết kế này.

Nhưng "xanh" không dừng lại khi tòa nhà hoàn thành

Nếu LEED BD+C trả lời câu hỏi "Công trình được thiết kế và xây dựng xanh đến đâu?", thì LEED O+M đặt trọng tâm vào câu hỏi "Công trình có tiếp tục vận hành xanh hay không?"

Đây chính là ý nghĩa đáng chú ý của chứng nhận thứ hai mà Deutsches Haus đạt được vào năm 2024.

Theo công bố của tòa nhà, LEED Platinum O+M ghi nhận các biện pháp nhằm duy trì hiệu quả sử dụng năng lượng và nước, quản lý chất thải, chất lượng môi trường trong nhà và các sáng kiến cải tiến trong quá trình vận hành.

Khu vực sảng chính tòa nhà, ảnh nguồn: Deutsches Haus.

Nói cách khác, công trình phải chứng minh rằng những cam kết về phát triển bền vững không chỉ tồn tại trên bản thiết kế mà được chuyển thành hoạt động thường nhật.

Đây cũng là điểm khiến thành tích "Dual LEED Platinum" của Deutsches Haus có ý nghĩa khác với việc một công trình chỉ đạt chứng nhận xanh ở thời điểm hoàn thành.

Bên cạnh hai chứng nhận LEED Platinum, Deutsches Haus còn đạt DGNB Gold – hệ thống đánh giá công trình bền vững của Đức.

Tòa nhà được xem là biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược và hữu nghị giữa Việt Nam và Đức, đồng thời là nơi kết nối các hoạt động kinh tế, thương mại và văn hóa.

Điểm đáng chú ý là biểu tượng ấy được xây dựng không chỉ bằng hình thức kiến trúc mà còn bằng những tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững.