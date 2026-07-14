Thi công dự án chống ngập 10.000 tỷ, kênh Tẻ - Đôi tạm cấm luồng

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam vừa thông báo cấm luồng giao thông đường thủy nội địa trên tuyến kênh Tẻ - Đôi qua khu vực cống kiểm soát triều Tân Thuận trong 2 ngày 14-15/7.

Việc cấm luồng nhằm phục vụ thi công hạng mục âu thuyền tại cống kiểm soát triều Tân Thuận thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Theo đó, thời gian cấm luồng diễn ra từ 7 giờ đến 18 giờ mỗi ngày để phục vụ công tác lắp đặt cửa van âu thuyền và nạo vét luồng tại công trình.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận

Ngoài thời gian cấm luồng, khu vực thi công sẽ được điều tiết, hạn chế giao thông thủy từ ngày 12/7 đến ngày 30/1/2027 nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình thi công.

Các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy, đồng thời giảm tốc độ, tăng cường quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi đi qua khu vực công trình.

Cống kiểm soát triều Tân Thuận là một trong các hạng mục quan trọng của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập do triều cho khu vực rộng khoảng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân TPHCM khi hoàn thành và đưa vào vận hành.