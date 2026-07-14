Dự kiến những đường bay khai thác ở Long Thành từ ngày 1/12

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành về kế hoạch đưa giai đoạn 1 của dự án vào vận hành.

Hiện ACV đang phối hợp các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9 để đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1/12.

Theo đề xuất của ACV, giai đoạn từ 1/12/2026-27/3/2027, các hãng hàng không sẽ được khuyến khích khai thác các chuyến bay quốc tế, gồm cả vận tải hàng hóa tại Long Thành.

Đề xuất khai thác thương mại sân bay Long Thành từ 1/12 tới. Ảnh: VNA.

Trong thời gian này, Tân Sơn Nhất vẫn duy trì khai thác các đường bay quốc tế hiện hữu, ngoại trừ những đường bay đã chuyển sang Long Thành , đồng thời không cấp phép mở mới các đường bay quốc tế đến hoặc đi từ Tân Sơn Nhất.

Ở giai đoạn đầu, Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đến Hồng Kông (Trung Quốc), Bắc Kinh và Quảng Châu (Trung Quốc), Manila (Philippines) và mở đường bay nội địa đến Hà Nội. Vietjet dự kiến khai thác các đường bay từ Long Thành đi Hà Nội, Hải Phòng , Vinh và Thanh Hóa.

Giai đoạn từ 27/3-30/10/2027, ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài và vận tải hàng hóa sang Long Thành. Các đường bay đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á sẽ khai thác tại sân bay mới, trong khi Tân Sơn Nhất tiếp tục phục vụ các đường bay đến Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Từ 30/10/2027-25/3/2028, Long Thành sẽ tiếp nhận gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế , ngoại trừ các chuyến bay thường lệ dưới 1.000 km của các hãng hàng không Việt Nam vẫn khai thác tại Tân Sơn Nhất.

Để thu hút các hãng hàng không trong giai đoạn đầu, ngoài các ưu đãi theo Thông tư 23/2026/TT-BXD, ACV dự kiến triển khai gói ưu đãi "Long Thanh Launch", giảm 20-50% giá dịch vụ hàng không trong giai đoạn 2026-2027.

Sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

ACV kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm ban hành cơ chế ưu tiên điều phối slot và bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất cho các hãng chuyển khai thác sang Long Thành; cho phép cấp slot tại Long Thành đối với các hãng chuyển sớm hoặc mở đường bay mới khi Tân Sơn Nhất đã khai thác hết công suất.

ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng sớm phê duyệt giá dịch vụ hành khách và khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại Long Thành. Ngoài ra, đơn vị kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh các dự án hạ tầng kết nối như mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, hoàn thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM ...



Dự án Cảng HKQT Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, quy hoạch gần 5.000 ha tại Đồng Nai và triển khai theo 3 giai đoạn là là 2021-2026; 2030-2035 và 2035-2045. Khi hoàn thành, sân bay đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, riêng giai đoạn 1 có công suất 25 triệu khách/năm.

ACV cho biết, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, các hãng hàng không trong nước đã đăng ký khai thác tại Long Thành. Vietnam Airlines dự kiến chuyển 4 đường bay quốc tế từ TPHCM sang Long Thành; Vietjet cam kết khai thác tối thiểu hai đường bay quốc tế; Vietravel Airlines dự kiến khai thác thương mại từ cuối năm nay.

Đại diện 34 hãng hàng không nước ngoài cũng đã khảo sát, làm việc để chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác dự kiến trong tháng 12 năm nay...