Thi công thần tốc "kỷ lục thế giới", đâu là công nghệ giúp siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup lấn biển?

Đây là dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ USD.

Mới đây, tại tọa đàm giới thiệu dự án khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup tổ chức, chủ đầu tư cho biết Cần Giờ (TP HCM) là vùng cửa sông, ven biển, có cấu trúc địa chất đặc thù được hình thành qua nhiều lớp trầm tích.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát, lớp trên cùng của nền đất là cát pha bùn sét mềm, dày khoảng 18 - 24 m, trong khi bên dưới là các lớp sét cát pha có trạng thái từ dẻo đến nửa cứng. Tại độ sâu 36 - 40 m, nền đất trở nên rắn chắc hơn với các lớp cát chặt, phù hợp để đặt móng cho các công trình quy mô lớn.

Chủ đầu tư dự án nhận định địa chất của Cần Giờ có sự hình thành giống với khu vực giáp sông tại TP HCM như khu vực Bình Thạnh. Tuy nhiên, ưu điểm là tầng đất yếu tại Cần Giờ chỉ dày khoảng 20 m (trong khi ở Bình Thạnh khoảng 30 m), đồng thời chất lượng đất tốt dần khi xuống sâu.

Dựa trên cơ sở này, các đơn vị tư vấn thiết kế đã đề xuất giải pháp móng riêng cho từng loại công trình. Cụ thể, với công trình thấp tầng, sử dụng cọc ép đến tầng đất tốt ở độ sâu 36 - 40 m. Trong khi đó, với công trình cao tầng, áp dụng cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt sâu 65 - 80 m. Cách làm này tương tự một số dự án tại TP HCM như Central Park hay Golden River.

Siêu dự án ở Cần Giờ áp dụng công nghệ gì để lấn biển?

Phối cảnh của dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: CĐT

Theo chủ đầu tư, để xử lý nền đất yếu, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ sử dụng công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp. Với công nghệ này, phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ các khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch và sau đó bồi hoàn cho phần đất liền.

Hơn nữa, trong quá trình san lấp, cát sẽ được bơm, san gạt thành từng lớp phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó được nén và gia cố để nước thoát nhanh, nhằm giúp đất cố kết và đạt khả năng chịu tải cần thiết.

Tại tọa đàm, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, phương pháp này từng được áp dụng tại nhiều công trình trên thế giới, chẳng hạn như quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah (Dubai) hay các dự án mở rộng cảng lớn ở châu Á. Tại khu vực Cần Giờ, công nghệ này được điều chỉnh dựa trên điều kiện địa chất thực tế nhằm bảo đảm an toàn và tính ổn định lâu dài.

Công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp đang được áp dụng tại siêu dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Tiền phong

Hiện tại, chủ đầu tư đang phối hợp với nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nhằm hoàn thiện giải pháp xử lý nền đất. Trong số đó, có Royal HaskoningDHV (Hà Lan), tập đoàn hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lấn biển, thích ứng biến đổi khí hậu và CK Aqua (Thụy Sĩ), đơn vị chuyên xử lý và khử nước bùn, cung cấp các giải pháp làm sạch và bảo vệ đường thủy. theo đó, hai đơn vị này sẽ cùng nhau nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn cũng như phát triển bền vững.

Đặc biệt, đại diện Tập đoàn Vingroup khẳng định rằng, Vingroup sẵn sàng cam kết trọn đời trong hợp đồng mua bán. Nếu như có lún sụt, tập đoàn sẽ trực tiếp bảo dưỡng và sửa chữa bằng chi phí của mình. Đây cũng là lời hứa bảo chứng tuyệt đối cho sự bền vững của tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, khu đô thị lấn biển Cần Giờ còn kết hợp giải pháp sinh thái như trồng rừng ngập mặn, bảo tồn và tái sinh hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu giúp bồi đắp nên những kỳ quan công trình đáng ngưỡng mộ tại đây.

Theo VnExpress, khi đề cập tới những cư dân tương lai của khu đô thị lấn biển Cần giờ, bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise cho biết: "Chúng tôi mong muốn siêu đô thị này sẽ thu hút cả những người siêu giàu trên thế giới".

Đại diện của Vinhomes Green Paradise phân tích thêm rằng, dự án 10 tỷ USD có vị trí "hiếm có khó tìm" khi so sánh với các khu đô thị trên thế giới. Đó là một bên là biển và một bên là rừng ngập mặn, khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Điều này giúp nhiệt độ của khu vực luôn thấp hơn ít nhất 2 độ C so với trung tâm của thành phố.

Bà Thiên Lý khẳng định rằng, trên thế giới hiện nay không có một dự án nào giống như Vinhomes Green Paradise.

Về tiến độ, Giám đốc kinh doanh của dự án cho biết, giai đoạn 1 gồm đắp nền và chống xói lở, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Cùng thời điểm này, phía chủ đầu tư sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng. Việc này dự kiến hoàn tất trong vòng 12 tháng.

Từ giữa năm 2026, Tập đoàn Vingroup dự kiến triển khai giai đoạn 2, khi tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Tốc độ thi công tại siêu dự án Cần Giờ có thể là kỷ lục thế giới

Cận cảnh công trường siêu dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ đang thi công, tháng 10/2025. Ảnh: NLĐ

Kể từ ngày khởi công vào hồi tháng 4/2025, chỉ sau 6 tháng thi công, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã được san lấp hoàn toàn bằng cát. Theo đó, có hàng nghìn phương tiện cơ giới, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường.

Trả lời VTC News, PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông cho biết, công nghệ xử lý lấn biển, chống xói lở ở Cần Giờ được các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ lưỡng cũng như áp dụng công nghệ tiên tiến.

"Khi tham quan công trường, tôi rất là ngạc nhiên bởi vì tốc độ thi công tại Cần Giờ có thể nói là kỷ lục, có thể khẳng định là kỷ lục thế giới", PGS.TS Phạm Văn Song chia sẻ.

Theo PGS, hạng mục mà ông ấn tượng nhất tại siêu dự án này là bên trong có hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon, với quy mô lớn nhất thế giới, diện tích lên đến 800 ha. Hồ nước này được sinh ra khi lớp cát được nạo vét lên để bồi đắp cho khu vực nổi của dự án. Đồng thời, hồ có hệ thống lọc nước biển với công suất 20.000 m³/h.