Thí điểm áp dụng giá điện 2 thành phần từ tháng 10

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, đến nay đơn vị đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam”. Bộ Công Thương đã đồng ý cho phép EVN triển khai thử nghiệm việc tính toán giá bán lẻ điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025.

Đối tượng áp dụng thử nghiệm là các nhóm khách hàng sản xuất có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên, do EVN và các đơn vị thành viên trực tiếp bán lẻ.

Theo EVN, việc tính toán trên giấy, sử dụng dữ liệu thực tế, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc áp dụng chính thức cơ chế giá điện hai thành phần được quy định tại Điều 50 Luật Điện lực (sửa đổi) năm 2024. Chủ trương này hướng đến thay thế dần biểu giá điện một thành phần hiện nay, đảm bảo phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, khung pháp lý và khả năng thích ứng của người tiêu dùng.

Giá điện hai thành phần bao gồm phần giá công suất sử dụng lớn nhất và phần giá điện năng tiêu thụ. Cụ thể, tiền điện mà khách hàng phải thanh toán sẽ được chia làm hai phần: một phần trả cho công suất sử dụng cực đại (Pmax) phản ánh chi phí cố định trong quá trình cung ứng điện và phần còn lại trả cho điện năng thực tế tiêu thụ (Ap) phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng.

EVN sẽ triển khai thí điểm giá điện 2 thành phần trong tháng 10.

"Việc áp dụng mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng có ý thức hơn trong sử dụng điện hiệu quả, bởi với cùng sản lượng tiêu thụ, nếu giảm được công suất cực đại thì tiền điện sẽ giảm. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực vận hành cho hệ thống điện, tối ưu hóa đầu tư và sử dụng nguồn lực xã hội", EVN cho hay.

Trong giai đoạn thử nghiệm, EVN sẽ áp dụng biểu giá tính toán theo bốn cấp điện áp. Mức giá công suất dao động từ 209.459 đồng/kW/tháng đối với khách hàng cao áp (U ≥ 110kV) đến 286.153 đồng/kW/tháng với khách hàng hạ áp (U < 6kV). Giá điện năng chia theo ba khung giờ: bình thường, cao điểm và thấp điểm; trong đó, giá giờ cao điểm cao nhất là 2.251 đồng/kWh, còn giá thấp điểm thấp nhất là 843 đồng/kWh.

EVN khẳng định đây chỉ là hoạt động thử nghiệm, chưa áp dụng trên hóa đơn thực tế, song kết quả tính toán sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện lộ trình áp dụng chính thức trong những năm tới.