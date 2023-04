Thí điểm tích hợp giấy phép lái xe với tài khoản định danh điện tử

Các đơn vị liên quan cần báo cáo Thủ tướng chính phủ giải pháp triển khai thí điểm ngay trong tháng 4 này.

Ứng dụng định danh điện tử VneID hoạt động từ tháng 7/2022, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, bộ công an phát hành. Mỗi công dân có một tài khoản, được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Tại ứng dụng này, người dân có thể tích hợp các loại giấy tờ như Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, thẻ Bảo hiểm y tế…

Hiện với bảo hiểm y tế, người dân đã có thể sử dụng trên VneID mà không cần mang theo giấy tờ gốc đến cơ sở khám chữa bệnh.

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Khác biệt với thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử sẽ được xác thực thông tin trên môi trường điện tử.

Công dân có thể thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Trong đó, tài khoản định danh điện tử cá nhân được chia thành 2 mức độ với những thông tin và giá trị sử dụng không giống nhau.

Trong đó, "Tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 1" gồm các thông tin về số định danh cá nhân; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; trường hợp là người nước ngoài thì có thêm thông tin về số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Đối với "Tài khoản định danh điện tử mức độ 2" có đầy đủ thông tin cá nhân như mức độ 1, ngoài ra còn có thêm thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung và dấu vân tay.

Sau khi có tài khoản định danh mức độ 2 mới có thể tích hợp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác vào thẻ CCCD gắn chíp.

Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân cần trực tiếp đến cơ quan Công an và làm thủ tục đăng ký.

Khi đi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chíp và các giấy tờ có nhu cầu tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID như thẻ Bảo hiểm y tế, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, thông tin về mã số thuế.

Sau khi làm thủ tục, chờ kết quả phê duyệt, cấp tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an. Nếu kết quả đạt, người dân sẽ nhận được tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại đã đăng ký.