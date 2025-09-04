Thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.342 tỷ đồng

Ngày 4/9, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS) vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2025. Báo cáo cho thấy, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn là “điểm sáng”.

Theo đó, về việc: Tổng số toàn hệ thống phải thi hành là 977.700 việc; đã thi hành xong 446.842 việc, đạt tỉ lệ 63,14%;

Về tiền: Tổng số phải thi hành hơn 647 nghìn tỷ đồng; đã thi hành xong 116.890 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 31,6%

Trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: Toàn ngành THADS đã thi hành xong 3.585 việc với hơn 22.342 tỷ đồng.

Án tín dụng, ngân hàng: Đã thu hồi được hơn 30.426 tỷ đồng, tăng 25,67% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Thi hành án hành chính: Đang theo dõi 1.997 bản án, đã tổ chức thi hành xong 744 bản án, tăng 77 bản án so với năm 2024.

Lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự thông tin kết quả đạt được 10 tháng của năm 2025.

Cục trưởng THADS Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh, năm 2025 vượt qua khó khăn, toàn hệ thống đã nỗ lực, quyết tâm và đạt được những kết quả nổi bật đáng ghi nhận: số tiền thi hành xong tăng thêm hơn 29.744 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024; công tác thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; việc vận hành hệ thống THADS theo mô hình hai cấp bước đầu đã ổn định, thông suốt, tạo tiền đề quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thắng Lợi cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đó là tỷ lệ thi hành án xong về việc và tiền vẫn còn cách xa chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao; ở một số đơn vị vẫn tồn tại tình trạng tư tưởng chờ đợi, thiếu quyết liệt; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt cấp xã, chưa thật sự hiệu quả.

Từ thực tiễn trên, ông Nguyễn Thắng Lợi yêu cầu toàn hệ thống tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục tâm lý làm việc “cầm chừng”, trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc về án phí, xử lý tang vật, án kinh tế, án tham nhũng, tín dụng ngân hàng.

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời để tránh phát sinh điểm nóng.

Chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành.

Thực hiện triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm dữ liệu được liên thông, minh bạch.

Rà soát, bố trí nhân sự hợp lý, quan tâm đời sống công chức sau sáp nhập, đồng thời kiên quyết thay thế những trường hợp yếu kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.