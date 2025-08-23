Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đây là chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương - tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp (QCPH) giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra sáng 23/8, tại Trụ sở KTNN.

Đồng chí Phan Đình Trạc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Đồng chủ trì Hội nghị có các các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC; Ngô Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC; Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Hà Thị Mỹ Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị và cán bộ, công chức Vụ Theo dõi công tác PCTNLPTC, Ban Nội chính Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, đại diện lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ, công chức của một số đơn vị đầu mối theo dõi công tác PCTNLPTC của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay sau khi Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng KTNN được ký kết, hai cơ quan đã nỗ lực phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế, qua đó góp phần làm tốt công tác PCTNLPTC theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đã được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày 11/3/2015, Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự đảng KTNN đã ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Hai cơ quan đã tổ chức 3 Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp vào tháng 01/2018, tháng 9/2020 và tháng 11/2021. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, bám sát những điểm mới trong chức năng, nhiệm vụ được giao, hai cơ quan đã chủ động mở rộng thêm phạm vi phối hợp trong phòng, chống lãng phí, tiêu cực.





Về phía KTNN, Ban cán sự đảng KTNN đã tổ chức thực hiện quyết liệt, từ việc phổ biến quán triệt đến việc thể chế hóa những nội dung của Quy chế. Chính sự quyết liệt này đã giúp cho công tác PCTNLPTC thông qua hoạt động kiểm toán đạt được những kết quả tích cực.

"Thời gian qua, khi xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm, KTNN luôn tham khảo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương, đặc biệt là những cuộc kiểm toán chuyên đề tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, dễ xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết.

Suốt 10 năm qua, sự phối hợp hiệu quả giữa KTNN và Ban Nội chính Trung ương đã đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đến nay, bối cảnh có nhiều thay đổi, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan cũng đã có nhiều điểm mới, đặc biệt khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực PCTNLPTC ngày càng hoàn thiện, với việc ra đời Luật Phòng, chống tham nhũng; Quy định 131-QĐ/TW về Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

Trong bối cảnh đó, Hội nghị tổng kết 10 năm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy KTNN có nhiệm vụ đánh giá kết quả phối hợp trong thời gian qua và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Trước yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác PCTNLPTC; giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung tham gia đóng góp ý kiến nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Ảnh: M. Thúy

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác PCTNLPTC, Ban Nội chính Trung ương - đã trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp.

Theo báo cáo, hai cơ quan đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp phối hợp trên tinh thần trách nhiệm cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu về PCTNLPTC được lãnh đạo hai cơ quan quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan.

Đáng chú ý, công tác phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn về PCTNLPTC được đặc biệt chú trọng. "Hầu hết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực này do Ban Nội chính Trung ương chủ trì tham mưu đều có sự tham gia ý kiến của KTNN" - đồng chí Nguyễn Cảnh Lam cho biết.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì phối hợp với Ban Cán sự đảng KTNN và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành "Cơ chế chỉ đạo phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án" (Cơ chế phối hợp); tham mưu đưa nội dung này vào Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đặc biệt là đã tiếp tục tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đưa nội dung Cơ chế phối hợp vào Quy định số 296-QĐ/TW, ngày 30/5/2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.





KTNN và Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp có hiệu quả trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng như việc trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNLPTC theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước nhiều tài sản, tiền, đất đai; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả PCTNLPTC của Đảng và Nhà nước.

Thông qua các báo cáo của KTNN về tình hình, kết quả phối hợp giữa KTNN với Cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tình hình giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà KTNN chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để đề nghị điều tra, xử lý, Ban Nội chính Trung ương có thêm thông tin để tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo uốn nắn các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác PCTNLPTC nói chung, công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Đồng chí Võ Văn Dũng điều hành thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: M. Thúy

10 năm qua, KTNN đã chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển 3 vụ việc do Thanh tra KTNN nhận thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật (năm 2019).

Bên cạnh đó, KTNN còn phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương trong việc cung cấp báo cáo kiểm toán, tài liệu có liên quan đến công tác PCTNLPTC. Giai đoạn 2016-2025, KTNN đã kịp thời cung cấp 13 báo cáo kiểm toán, tài liệu có liên quan cho Ban Nội chính Trung ương khi được yêu cầu.

Đặc biệt trong kỳ báo cáo, KTNN đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, kết quả kiểm toán được báo cáo kịp thời về Ban Nội chính Trung ương để báo cáo Ban Chỉ đạo theo yêu cầu.

Ngoài ra, theo sự thống nhất giữa lãnh đạo hai cơ quan, KTNN khu vực đã phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho các đồng chí lãnh đạo KTNN và 5 cá nhân thuộc KTNN. Ảnh: M. Thúy

Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam cho biết: Tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã được thực hiện tốt trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC; tăng cường phối hợp trong xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ để kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến PCTNLPTC và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTNLPTC của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo, các kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo về công tác PCTNLPTC. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN là một trong những nội dung chính của các cuộc kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo, các tỉnh ủy, thành ủy, của Ban Nội chính Trung ương và các Ban Nội chính địa phương...

Đồng chí Phan Đình Trạc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân của KTNN. Ảnh: M. Thúy

Tăng cường phối hợp trong tham mưu phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC và Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý; chú trọng phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ban Chỉ đạo về việc trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền, không chờ kết thúc quá trình kiểm toán, báo cáo ngay Thường trực Ban Chỉ đạo khi phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tích cực theo dõi, đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật do KTNN chuyển sang cơ quan điều tra...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị của hai cơ quan đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp trong thời gian qua; gợi mở những giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa KTNN và Ban Nội chính Trung ương trong thời gian tới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với KTNN về PCTNLPTC. Ảnh: M. Thúy

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo hai cơ quan, Quy chế phối hợp nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTNLPTC, với nhiều kết quả nổi bật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ rõ việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định và đề nghị hai cơ quan phân tích thấu đáo, bàn giải pháp khắc phục.

Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho các cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương, đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTNN. Ảnh: M. Thúy

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCTNLPTC hiện nay hết sức nặng nề, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị hai cơ quan tập trung triển khai một số nội dung trong thời gian tới, đó là: nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu hoàn thiện thể chế; tích cực phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án thuộc lĩnh vực PCTNLPTC do mỗi cơ quan chủ trì thực hiện; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Song song với đó là chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các KTNN khu vực với các Vụ Địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTNLPTC ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính…

Thay mặt KTNN, đồng chí Ngô Văn Tuấn khẳng định tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc, đặc biệt là những nhiệm vụ lớn, trọng tâm. Đồng chí Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay sau Hội nghị, lãnh đạo KTNN sẽ chỉ đạo thường trực hai cơ quan khẩn trương tiếp thu, cụ thể hóa, thể chế hóa các chỉ đạo vào trong các văn bản quản lý cũng như các chương trình, kế hoạch hành động, đảm bảo sự phối hợp ngày càng bền chặt để thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn ký Quy chế phối hợp trong công tác PCTNLPTC giữa KTNN và Ban Nội chính Trương ương. Ảnh: M. Thúy

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và KTNN đã ký Quy chế phối hợp trong công tác PCTNLPTC, thay thế cho Quy chế phối hợp số 02-QCPH/BNCTW-BCSĐKTNN ngày 11/3/2015.

Ban Nội chính Trung ương và KTNN cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan./.

Các đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Minh Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Bùi Quốc Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và 5 đồng chí thuộc KTNN đã được Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng. Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc KTNN đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy KTNN. KTNN đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho 8 cá nhân đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTNN; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với KTNN trong công tác PCTNLPTC.



