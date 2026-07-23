Bé trai làm hỏng 3 quả đào trong siêu thị, cách xử lý của người mẹ được khen "đáng tiền hơn mọi lớp học kỹ năng"

Cách đây không lâu, có một câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn nuôi dạy con đình đám ở Trung Quốc và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Theo nội dung bài đăng, khi đang chọn hoa quả trong siêu thị, người đăng bài tình cờ bắt gặp cảnh một cậu bé khoảng 1 tuổi rưỡi cầm chiếc nĩa nhựa trên tay rồi vô tình chọc thủng ba quả đào bày trên kệ. Những quả đào bị rách vỏ, rõ ràng không còn có thể bán cho khách khác được việc.

Thấy sự việc, nhiều người, trong đó có chủ bài đăng nghĩ rằng người mẹ sẽ lập tức mắng con hoặc cuống cuồng xin lỗi, bồi thường. Thế nhưng, cách chị xử lý lại hoàn toàn khác.

Phản ứng của người mẹ khi con vô tình làm hỏng đào ở siêu thị nhận về nhiều lời khen (Ảnh minh họa)

Người mẹ không nổi nóng cũng không trách mắng con ngay trước mặt mọi người.

Chị ngồi xuống ngang tầm mắt con, chỉ vào những quả đào bị hỏng và nhẹ nhàng giải thích rằng vì bị chiếc nĩa chọc thủng nên chúng không thể bán cho người khác nữa. Đứa trẻ chăm chú nhìn những quả đào rồi từ từ buông chiếc nĩa xuống.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, ở độ tuổi này trẻ chưa thực sự hiểu đúng sai như người lớn. Nếu cha mẹ chỉ phản ứng bằng quát mắng, điều trẻ ghi nhớ thường không phải bài học về quy tắc, mà là cảm giác sợ hãi và xấu hổ vì bị la mắng trước đám đông.

Quay trở lại với câu chuyện chính, được biết, sau khi giải thích với con, người mẹ đã cầm 3 quả đào đến quầy cân và chủ động nói với nhân viên rằng con mình đã vô tình làm hỏng chúng, đồng thời đề nghị thanh toán theo giá bán bình thường. Điều đáng chú ý là chị không lặng lẽ trả tiền rồi kết thúc mọi chuyện. Chị bế con lại gần, để con cùng nhìn quá trình thanh toán và chạm tay vào màn hình khi hoàn tất giao dịch.

Đó là cách để đứa trẻ hiểu rằng hành động của mình sẽ kéo theo một hậu quả nhất định và khi gây ra sự cố, cả hai mẹ con sẽ cùng đối diện, thay vì người lớn âm thầm xử lý rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một chi tiết khác cũng nhận được nhiều lời khen là người mẹ không bắt con cúi đầu xin lỗi nhân viên siêu thị. Thay vào đó, chính chị là người nói lời xin lỗi vì sự bất tiện mà con đã gây ra. Đứng bên cạnh mẹ, cậu bé quan sát cách người lớn giao tiếp và sau đó cũng tự nhiên vẫy tay chào nhân viên bằng giọng trẻ con.

Nhiều chuyên gia cho rằng lời xin lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ hiểu mình đã làm gì. Nếu bị ép xin lỗi trong khi còn quá nhỏ hoặc chưa nhận thức được vấn đề, trẻ chỉ đang lặp lại một hành động theo yêu cầu chứ chưa học được cách chịu trách nhiệm.

Việc dạy con cần được kết hợp hài hòa giữa sự mềm mỏng và nghiêm khắc đúng lúc (Ảnh minh họa)

Điều trẻ học được không chỉ là lời xin lỗi

Câu chuyện khiến nhiều phụ huynh đồng tình bởi nó cho thấy việc dạy con không phải là lựa chọn giữa nghiêm khắc và bao bọc. Nếu chỉ mắng mỏ, trẻ dễ hình thành tâm lý sợ sai. Nếu cha mẹ giải quyết mọi hậu quả thay con, trẻ lại khó học được trách nhiệm.

Ngược lại, khi người lớn bình tĩnh đồng hành, giúp trẻ hiểu điều gì đã xảy ra, cùng sửa sai và chịu trách nhiệm phù hợp với lứa tuổi, trẻ sẽ dần hình thành ý thức về quy tắc, cách ứng xử và khả năng đối mặt với những sai sót của chính mình.

Nhiều ý kiến cho rằng chính những tình huống rất nhỏ như trong siêu thị mới là "lớp học kỹ năng sống" thực tế nhất. Cách cha mẹ xử lý mỗi sự cố hằng ngày đôi khi còn có tác động lâu dài hơn nhiều bài học được dạy trong các lớp kỹ năng hay chương trình giáo dục sớm.

Theo Sohu