Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

Sáng 12-8, thông tin Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La), cho biết thi thể cháu L.Q.K. (5 tuổi, trú tại bản H8) đã được tìm thấy trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước.

Cháu K. thời điểm trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11-8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu K. mất tích từ chiều 10-8.

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 10-8, đơn vị nhận tin báo từ anh L.V.P. (38 tuổi, bố cháu K.) về việc con trai rời khỏi nhà lúc 14 giờ 32 phút cùng ngày nhưng chưa quay trở lại. Thời điểm này, bố mẹ bé đi vắng, ở nhà chỉ có K. và chị gái 9 tuổi. Cửa trước nhà đã khóa, nhưng cửa sau thông ra vườn chưa đóng.

Khi chị gái đang ngủ, K. ra sân chơi một mình. Nhà cách sông Mã khoảng 60 m, gia đình nghi cháu đi ra hướng cửa sau rồi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm khẩn cấp, rà soát nhiều khu vực dọc ven sông Mã, đồng thời phát đi thông báo nhận dạng, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, chiều 11-8, thi thể cháu K. được tìm thấy trên sông Mã, đoạn thuộc địa phận tỉnh Hủa Phăn (cách nhà cháu K. khoảng 60 km).

Hiện, gia đình đã đến Cửa khẩu Chiềng Khương để hoàn tất thủ tục đưa thi thể cháu về quê an táng.