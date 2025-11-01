Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô ở TP HCM: Chủ xe không quen biết nạn nhân?

01-11-2025 - 21:52 PM | Xã hội

Chủ xe cho biết đã đậu ô tô trên vỉa hè nhiều ngày, khi dọn dẹp gần đó thì phát hiện mùi hôi thối, kiểm tra thì thấy thi thể cô gái trong cốp xe hơi

Chiều 1-11, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh tiếp tục làm rõ vụ việc thi thể cô gái phân huỷ trong cốp ô tô xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, chủ xe và cô gái không có mối quan hệ, không quen biết. Trình bày với cơ quan chức năng, chủ xe cho biết ông đã đậu ô tô trên lề đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh từ tối 27-10. 

Đến sáng 1-11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe phát hiện mùi hôi thối, trong khi kính ô tô bị bể. Chủ xe kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô, đang trong giai đoạn phân huỷ.

Thi thể cô gái được phát hiện trong cốp xe ở TP HCM

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an TP HCM đã đến phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chiếc ô tô đậu ở vị trí này từ tối 27-10, như lời khai của chủ xe. 

Khi công an làm việc thì một gia đình ở xã Đông Thạnh đã đến thông tin rằng cha mẹ họ mất liên lạc với con gái 27 tuổi, nghi bị trầm cảm, từ nhiều ngày qua.

Công an đã tổ chức cho gia đình nhận dạng thì người nhà xác nhận thi thể chính là của người thân họ. 

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.


Theo Phạm Dũng

Người lao động

