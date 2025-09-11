Thị trường bất động sản Bến Cát (cũ) “sang chương mới” hậu sáp nhập

Bài toán từ Thượng Hải - sức mạnh mô hình liên kết vùng

Trong số những đô thị tạo nên kỳ tích bứt phá, không thể không nhắc đến tam giác kinh tế Tô Châu - Thượng Hải - Ninh Ba (Trung Quốc). Sự hợp lực này đã hình thành một "siêu đô thị" đa chức năng: Tô Châu nổi bật với công nghiệp chế tạo - công nghệ cao, Thượng Hải giữ vai trò trung tâm tài chính - thương mại, trong khi Ninh Ba đảm nhận logistics - cảng biển quốc tế. Nhờ đó kiến tạo nên tam giác tăng trưởng mạnh nhất Châu Á với giá trị bất động sản tăng trưởng trung bình 10-12% một năm. Thành công này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm - liệu TP.HCM hậu sáp nhập có thể đạt được thành tích ấn tượng này?

Đến hành trình vươn mình của Bến Cát trên bản đồ đầu tư

Trả lời cho câu hỏi trên, TP.HCM hậu sáp nhập đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á. Việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã mở rộng dư địa phát triển, đưa ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một đại đô thị tài chính - công nghiệp - cảng biển.

Và trong bức tranh đó, Bến Cát cũ (nay là phường Thới Hòa, TP.HCM) đang nổi lên như một cực tăng trưởng giàu tiềm năng. Với lợi thế vị trí cửa ngõ phía Bắc TP.HCM, nơi đây đang chứng kiến sự cộng hưởng mạnh mẽ của ba trụ cột: hạ tầng, dân cư và kinh tế.

Hiện nay, Bến Cát quy tụ 8 khu công nghiệp với hàng trăm doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 180.000 lao động. Không những thế, khu vực còn đang thu hút 6.279 dự án đầu tư trong nước với mức vốn trên 69.600 tỉ đồng cùng 860 dự án FDI đạt tổng vốn hơn 10,2 tỉ USD.

Một trong những yếu tố then chốt giúp nâng tầm giá trị bất động sản tại đây chính là hệ thống các tuyến giao thông huyết mạch. Điển hình là Đường Vành đai 4 với 47,8km đi qua Bình Dương (cũ). Khi hoàn thiện, công trình này sẽ kết hợp với Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cùng các tuyến giao thông trọng điểm khác tạo thành mạng lưới giao thông hiện đại. Từ đó, đưa khu vực Bình Dương (cũ) trở thành "trái tim" kết nối của tam giác kinh tế năng động bậc nhất Đông Nam Bộ, đồng thời tạo đòn bẩy tăng trưởng cho các dự án bất động sản dọc tuyến.

Tuyến Vành đai 4 kết nối TP. Hồ Chí Minh với các khu vực trọng điểm công nghiệp và kinh tế lân cận.

The Oasis Riverside – Mảnh ghép mới trong bức tranh đô thị vươn mình

Giữa bức tranh thị trường Bến Cát đầy khởi sắc, các dự án bất động sản tọa lạc tại đây đang trở thành tâm điểm săn đón của những nhà đầu tư chiến lược, nổi bật trong số đó là The Oasis Riverside. Dù chưa chính thức ra mắt, dự án đô thị sinh thái cao cấp này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ sở hữu nhiều tiềm năng vượt bậc.

Không chỉ nổi bật với vị trí chiến lược, dự án còn được bảo chứng uy tín từ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI). Với bề dày kinh nghiệm qua loạt dự án thành công như Làng chuyên gia The Oasis 1, The Oasis 2, The Oasis 3, Oasis City và Khu phố thương mại Vành đai 4, SNI đã mang đến lời cam kết vững chắc về năng lực phát triển dự án, độ hoàn thiện pháp lý cũng như tiêu chuẩn bàn giao chất lượng.

Điểm nhấn nổi bật nằm ở địa thế chiến lược - mặt tiền Vành đai 4, liền kề Quốc lộ 13 và trục Mỹ Phước – Tân Vạn. Từ vị trí này, cư dân có thể kết nối trực tiếp đến chuỗi tiện ích ngoại khu đa dạng – trường học, bệnh viện, chuỗi khu công nghiệp, trung tâm thương mại. Nhờ đó, The Oasis Riverside đáp ứng trọn nhu cầu an cư - đầu tư lẫn khai thác cho thuê nhà ở chuyên gia, sinh viên.

Đặc biệt, dự án còn ghi điểm trong mắt nhà đầu tư khi nắm giữ quỹ đất ven sông đắt giá - mang đến một không gian sống cân bằng giữa nhịp thở tĩnh tại thiên nhiên và nhịp kết nối sôi động phố thị. Sự xuất hiện của The Oasis Riverside vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành một làn gió mới, góp phần làm sôi động thị trường bất động sản Bến Cát đang trên đà tăng trưởng.

Cú hích đầu tiên của dự án sẽ được ghi dấu bằng sự kiện kick-off phân khu Central vào ngày 16/09/2025 sắp tới đây. Đây được xem là "tín hiệu" khởi đầu, không chỉ hé lộ những thông tin chính thức đầu tiên về The Oasis Riverside, mà còn hứa hẹn tạo ra sức hút lớn với cộng đồng nhà đầu tư bất động sản.