Thị trường bất động sản ghi nhận giao dịch ngay trong tháng Ngâu

Tâm lý thị trường dần thay đổi

Theo quan niệm dân gian của người Việt, tháng 7 âm lịch là thời điểm kiêng làm việc đại sự như mua nhà, mua đất, chuyển nhà. Cũng vì tâm lý này mà trước đây, "tháng Ngâu" thường bị xem là giai đoạn trầm lắng của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, hiện nay, nhà đầu tư có xu hướng đặt niềm tin nhiều hơn vào yếu tố pháp lý, tiến độ dự án và chính sách ưu đãi của chủ đầu tư thay vì quan niệm truyền thống. Điều này khiến việc mua bán không còn phụ thuộc vào yếu tố thời điểm, mà hướng nhiều hơn đến nhu cầu thực tế và sự tính toán về dòng tiền.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam phân tích, tâm lý e dè, ngại mua nhà trong tháng Ngâu đã giảm đáng kể so với trước đây. Hiện tại, người mua ngày càng thực tế và quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố cốt lõi như pháp lý dự án, tiến độ xây dựng hay uy tín chủ đầu tư.

Cũng theo ông Tuấn, tháng này thường là thời điểm các chủ đầu tư đưa ra gói hỗ trợ tài chính, chiết khấu hoặc quà tặng nhằm kích cầu. Vì vậy, có thể thấy ảnh hưởng của tháng Ngâu đến thanh khoản bất động sản đang dần không còn là rào cản lớn như trước.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại các sự kiện giới thiệu sản phẩm hay khai trương nhà mẫu dự án trong tháng Ngâu vẫn thu hút lượng lớn khách hàng tham dự. Thậm chí nhiều người tranh thủ "chốt căn" do đây là lúc chủ đầu tư tung ra ưu đãi lớn, khác biệt so với thời điểm thông thường.

Đơn cử, ngay đầu tháng 7 âm lịch, dự án La Pura chính thức khai trương Phố thương mại đã thu hút rất nhiều khách hàng tham dự. Chủ đầu tư tung ra chính sách tặng 5 chỉ vàng cho 40 khách đầu tiên giao dịch thành công. Tuy nhiên, sau 1 tuần chỉ còn 8 suất ưu đãi duy nhất. Được biết, dự án sở hữu lợi thế vượt trội với 300m mặt tiền quốc lộ 13. Khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng, từ dự án di chuyển đến ngã tư Hàng Xanh chỉ 15 phút, đến trung tâm quận 1 cũ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 30 phút.

Hay, dự án A&K Tower tổ chức khai trương căn hộ mẫu vào đầu tháng cũng đón lượng khách đến dự án rất đông. Đồng thời nhiều giao dịch booking đã được thực hiện trong ngày.

Một số dự án căn hộ khác tại TP.HCM vẫn tổ chức các sự kiện nội bộ và giao dịch diễn ra khá ổn định. Điều này cho thấy, tâm lý người mua nhà không "né" tháng Ngâu, thậm chí còn tranh thủ tận dụng thời điểm này để mua được nhà với giá tốt, nhiều ưu đãi.

Nhiều người mua tranh thủ "chốt" giao dịch do tháng Ngâu là lúc chủ đầu tư tung ra ưu đãi lớn, khác biệt so với thời điểm thông thường. Ảnh minh hoạ.

Nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền nếu dự án đủ hấp dẫn

Theo anh Hồng Vương, môi giới căn hộ tại tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM), từ khá lâu môi giới không còn ngại tư vấn cho khách mua nhà vào tháng Ngâu. Người mua rất sẵn sàng "xuống tiền" nếu đó là dự án đạt các tiêu chuẩn họ cần, môi giới vẫn chốt giao dịch bình thường.

Cùng quan điểm, anh Bằng, một môi giới chuyên phân khúc đất nền, nhà phố tại thị trường khu Đông TP.HCM cho biết, mua bất động sản tháng Ngâu không chỉ tận dụng được chính sách bán hàng tốt từ chủ đầu tư, mà người mua còn dễ đàm phán, thương lượng giá tốt với chủ nhà, dễ mua được các sản phẩm giá "hời" hơn thị trường.

Chia sẻ mới đây, đại diện một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại quận 2 (Tp.HCM cũ) cho biết, khi tung dự án ra thị trường thời điểm tháng Ngâu, doanh nghiệp xác định thêm yếu tố tâm linh của một số nhóm khách hàng. Theo đó, chủ đầu tư sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với các thời điểm khác trong năm. Còn đối với người mua ở thực, vẫn còn "nặng" vấn đề tâm lý thì vẫn đi xem dự án nhưng chọn cách giữ chỗ, còn chuyển việc "đặt bút" kí hợp đồng sau thời điểm đó.

Có thể thấy, sự thay đổi quan niệm và hành vi của người mua nhà đang ảnh hưởng khá nhiều đến bức tranh bất động sản. Để không bị lỡ cơ hội thì người mua đã thích nghi và quan trọng các yếu tố pháp lý, uy tín chủ đầu tư, tiềm năng tăng giá của sản phẩm. Đó là lý do, các dự án căn hộ dù giới thiệu ra thị trường trong tháng Ngâu nhưng vẫn được người mua tìm kiếm.

Bước sang quý IV - giai đoạn cao điểm của năm, thị trường được kỳ vọng sẽ sôi động hơn, đặc biệt ở phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực và có pháp lý minh bạch. Đây cũng được xem là thời điểm để doanh nghiệp và nhà đầu tư tận dụng cơ hội trước khi bước sang năm mới. Bên cạnh đó, nguồn cung mới từ một số dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ đà phục hồi chung của thị trường bất động sản.