Thị trường bất động sản Quy Nhơn: Cơ hội đầu tư hấp dẫn sau sáp nhập địa giới hành chính

Hạ tầng tạo động lực cho thị trường

UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để phấn đấu khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku trong tháng 12-2025. Đây là tuyến cao tốc trọng điểm, trục giao thông quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, đóng vai trò chiến lược góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, kết nối các cửa khẩu quốc tế, khu đô thị và cảng biển lớn, trong đó có cảng Quy Nhơn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng mà còn góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Khi có tuyến cao tốc này, nông sản và hàng hóa chế biến của Tây Nguyên sẽ được vận chuyển nhanh chóng đến cảng biển, mở rộng cơ hội xuất khẩu và thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực thu hút đầu tư, cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế toàn vùng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng giữa biển và rừng, hình thành chuỗi giá trị du lịch bền vững.

Đặc biệt, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku sẽ là mảnh ghép hoàn hảo làm nên bức tranh hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối liên vùng thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, bao gồm đường sắt, đường hàng không, cảng biển và đường cao tốc.

Giới chuyên gia dự báo, việc sáp nhập địa giới hành chính Bình Định - Gia Lai đã thiết lập một trục phát triển kinh tế chiến lược Đông – Tây, hình thành tỉnh Gia Lai mới - vùng kinh tế năng động với trung tâm chính trị - hành chính là thành phố Quy Nhơn (cũ).

Với lợi thế đường bờ biển dài và sở hữu nhiều cảng biển quy mô lớn cùng khả năng hấp thụ vốn và phát triển dài hạn, Quy Nhơn vốn đã là thủ phủ kinh tế của vùng, sau sáp nhập địa giới hành chính sẽ nhanh chóng được dồn lực đầu tư để trở thành hạt nhân kinh tế của khu vực miền Trung.

Xuất hiện dự án bất động sản là cơ hội đầu tư tại Quy Nhơn

Theo quy hoạch, bên cạnh các khu công nghiệp, logistics, cảng biển, sân bay, Quy Nhơn sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch biển. Ngay trong nửa đầu của năm 2025, Quy Nhơn đã ghi nhận ngành du lịch tăng trưởng mạnh với 6,5 triệu lượt khách và 16.000 tỷ đồng doanh thu, cùng với đó, dòng vốn đầu tư đổ vào hơn 17.360 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI.

Thành phố đang tích cực mở rộng không gian đô thị, phát huy tối đa thế mạnh dựa vào biển, nhanh chóng triển khai hàng loạt dự án hạ tầng hướng biển, hình thành các khu đô thị mới hiện đại, các dự án nhà ở chất lượng cao thu hút giới chuyên gia, kỹ sư… về làm việc, sinh sống, an cư, lập nghiệp, mở ra cơ hội đầy tiềm năng cho thị trường bất động sản.

Thực tế, ngay sau thông tin sáp nhập địa giới hành chính, thị trường bất động sản trung tâm thành phố Quy Nhơn đã ấm nóng trở lại, hồ sơ giao dịch tăng 65%, giá tăng từ 15 - 20% ở những khu vực đất có sổ đỏ, theo dữ liệu của Văn phòng Đăng ký đất đai. Còn theo khảo sát của PropertyGuru Việt Nam và batdongsan.com.vn, khách hàng quan tâm đến bất động sản Quy Nhơn đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và cả khách hàng là người nước ngoài.

Mức độ quan tâm của khách hàng tới các dự án ở Quy Nhơn hướng tới khu vực trung tâm, các khu đô thị tích hợp tiện ích đồng bộ, gắn kết với không gian biển, nhiều cây xanh, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe và các căn hộ đa năng, đa giá trị đảm bảo an cư dài hạn vừa có thể khai thác dòng tiền an toàn, sinh lời bền vững.

Trong đó, tổ hợp căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ cao cấp Q1 Tower đang nổi lên như một điểm sáng của thị trường Quy Nhơn.

Nằm ở số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, Q1 Tower sở hữu vị trí trung tâm của trung tâm, tầm nhìn trực diện ra biển, ngay sát quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất phố biển, hội tụ đầy đủ 4 yếu tố vàng làm nên một sản phẩm BĐS chất lượng: vị trí độc tôn, thiết kế độc bản, đa năng (nghỉ dưỡng, đầu tư), đa giá trị (để ở, để đầu tư).

Q1 Tower - Dự án sở hữu vị trí mặt tiền biển, trung tâm của trung tâm

Dự án được phát triển bởi Phát Đạt (HOSE: PDR) - Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trên thị trường với những công trình tiên phong, tạo dấu ấn biểu tượng tại nhiều khu vực kinh tế trọng điểm: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Bình Dương, Quy Nhơn. Đại diện Nhà phát triển "tiết lộ": Q1 Tower được kiến tạo trở thành công trình biểu tượng của Quy Nhơn, trung tâm chính trị, hành chính mới của tỉnh Gia Lai.

Các căn hộ biển, đa năng tại Q1 Tower được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến không gian an cư, nghỉ dưỡng đỉnh cao, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên biển cả và nhịp sống đô thị mới trẻ trung, năng động. Đây cũng là dòng sản phẩm bất động sản đa năng mà Quy Nhơn đang thiếu hụt, nhất là khi làn sóng dịch chuyển dân cư sau sáp nhập địa giới hành chính cùng với làn sóng gia tăng dân số cơ học từ hiệu ứng đầu tư và phát triển kinh tế vùng đang tăng mạnh. Dự báo, đến năm 2035 quy mô dân số Quy Nhơn sẽ đạt khoảng 325.000 người, trong đó dân số cơ học tăng thêm khoảng 201.000 người, dân số tăng thêm từ các dự án khu đô thị, dự án nhà ở khoảng 75.000 người và khách vãng lai khoảng 49.000 người.

Dự án Q1 Tower hiện đã đầy đủ yếu tố pháp lý, chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường, nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư nhanh nhạy đang tìm kiếm sản phẩm đầu tư chất lượng tại các thị trường được hưởng lợi trực tiếp từ nhịp sáp nhập địa giới hành chính, đón đầu cơ hội tăng giá từ hạ tầng hoàn thiện và dịch chuyển dân cư.