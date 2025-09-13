Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường bất động sản Trung Quốc phục hồi

13-09-2025 - 18:01 PM | Tài chính quốc tế

Thị trường nhà ở tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Thị trường nhà ở tại các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt, sau loạt biện pháp nới lỏng được Chính phủ tung ra từ tháng 8.

Tại Thâm Quyến, sau khi các chính sách mới như nới lỏng hạn chế mua nhà theo quận được áp dụng vào đầu tháng 9, lượng khách tham quan và giao dịch đã tăng vọt. Một số dự án phải kéo dài giờ làm việc để phục vụ khách hàng. Tương tự, Bắc Kinh ghi nhận số hồ sơ vay vốn mua nhà đã tăng 34% chỉ một tháng sau khi cho phép các gia đình đủ điều kiện mua nhà không giới hạn bên ngoài vành đai 5.

Tại Thượng Hải, số lượng hợp đồng đặt cọc hàng ngày đã tăng 63%. Các chuyên gia nhận định rằng những biện pháp này đang giảm chi phí cho người mua, tạo ra môi trường thuận lợi, và kích hoạt lại các giao dịch trên thị trường.

Số liệu từ Cơ quan Quản lý nhà ở thành phố Thượng Hải cho thấy, chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi chính sách này được triển khai vào ngày 25/8, doanh số bán nhà mới tại Thượng Hải đã đạt 172.000 m2, mức cao trong 9 tuần và tăng 7% so với tháng trước. Trong tháng 8, 17.500 căn nhà đã qua sử dụng được giao dịch tại Thượng Hải, tăng 4% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Thâm Quyến, từ tháng 4 đến tháng 8, lượng giao dịch nhà mới hàng tháng tại Thâm Quyến tiếp tục giảm so với tháng trước, trong tháng 8, chỉ có 1.352 căn hộ được bán ra, giảm 13,4% so với tháng trước và giảm 52,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hoàng Thao - Giám đốc dự án của Centaline Property tại Quảng Châu cho biết, sau khi chính sách mới được áp dụng tại Thâm Quyến, số liệu giao dịch tại địa phương đã có sự cải thiện nhẹ. Những người trước đây chưa thể mua nhà đã có thể đẩy nhanh tiến độ mua sắm. Tuy nhiên, những người còn do dự sẽ không tham gia thị trường chỉ vì chính sách mới. Ông cho rằng các chính sách hiện tại vẫn chưa đủ để đảo ngược toàn bộ thị trường hoặc có tác động lâu dài, dựa trên xu hướng hiện tại, các hạn chế mua nhà tại các thành phố hạng nhất ngoài Quảng Châu sẽ được nới lỏng hơn nữa. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu sắc và tình hình quốc tế đầy bất ổn, người dân vẫn cảm thấy rất bất an. Việc giải quyết vấn đề bất động sản vẫn phụ thuộc vào sự cải thiện tổng thể của nền kinh tế.

Theo PV

VTV

