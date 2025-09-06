Thị trường BĐS phục hồi, chủ đầu tư Caraworld ghi nhận kết quả khả quan

Cụ thể, KNCR ghi nhận doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng – tăng lần lượt 73% và 17% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, mức doanh thu này còn cao hơn cả doanh thu thường niên của Công ty trong giai đoạn 2023 trở về trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét của thị trường và sức bật mạnh mẽ của dự án.

Về tổng tài sản, Công ty ghi nhận mức tăng trưởng 25,5% so với đầu năm, đạt 41.409 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính cũng có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ nợ vay và thuê tài chính giảm xuống còn 18,5% từ mức 24% của năm 2024. Với số dư tiền mặt hơn 1.700 tỷ đồng vào cuối quý II/2025, KNCR vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo nguồn lực để vận hành và mở rộng dự án.

KNCR là chủ đầu tư của đại dự án CaraWorld tại Cam Ranh với tổng vốn đầu tư hơn 46.371 tỷ đồng. Trong khuôn khổ dự án, nhiều hạng mục đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành, bao gồm chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Wyndham Grand với 327 phòng cùng sân golf 27 hố KN Golf Links do huyền thoại Greg Norman thiết kế.

Vào cuối năm 2024, CaraWorld đã giới thiệu ra thị trường phân khu Sông Town với các sản phẩm biệt thự mang cảm hứng kiến trúc từ 3 nền văn hóa Maroc, Hy Lạp và Ả Rập. Phân khu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ sự kết hợp giữa phong cách thiết kế độc đáo, pháp lý sở hữu lâu dài và vị trí chiến lược gần sân bay Quốc tế Cam Ranh. Hiện Công ty đang triển khai giai đoạn 2 của Sông Town, từng bước chạm đến mục tiêu tiêu thụ hết toàn bộ sản phẩm phân khu này trong năm 2025.

Song song với hoạt động kinh doanh, CaraWorld cũng liên tục bổ sung hệ thống tiện ích nhằm gia tăng giá trị cho cư dân và du khách. Nhiều hạng mục như công viên bãi biển, nhà hàng đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Dự kiến trong giai đoạn 2025–2026, dự án sẽ tiếp tục đưa vào vận hành loạt tiện ích giải trí – dịch vụ khác.

Đặc biệt, những sự kiện cộng đồng, hoạt động thể thao và giải trí đã liên tục được tổ chức ngay tại CaraWorld trong thời gian gần đây, thu hút đông đảo du khách, cư dân và người dân địa phương tham gia. Các sự kiện này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh dự án, mà còn mang lại sự sôi động, nâng cao sức hút của CaraWorld trên thị trường.

Với kết quả kinh doanh khả quan, tình hình tài chính ổn định cùng định hướng phát triển bài bản, KNCR cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025. Dự án CaraWorld đang dần khẳng định vị thế là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu tại Cam Ranh, đồng thời trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản trong bối cảnh xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét.