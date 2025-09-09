Thị trường tiếp tục quán tính giảm mạnh trong phiên đầu tuần. VN-Index mất điểm và nới rộng biên độ giảm về cuối phiên do áp lực bán tăng đột biến, theo đó đánh rơi hơn 42 điểm. Tổng cộng trong 2 phiên gần nhất, chỉ số chính đã mất hơn 70 điểm và giảm xuống ngưỡng 1.624,53.

Nhận định về phiên tới, trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, đội ngũ phân tích của Yuanta đánh giá thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư chưa nên tham gia bắt đáy. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm mạnh về lại vùng bi quan.

Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS nhận định thị trường đã có diễn biến kém tích cực trong những phiên đầu tháng 9 khi giá tăng, thanh khoản thấp, cơ hội sinh lợi thu hẹp và khi giá giảm, thanh khoản tăng, áp lực bán ngắn hạn tăng. VN-Index có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy với kháng cự gần nhất quanh 1.650 điểm.

Theo SHS, thông thường trong sau nhịp tăng giá mạnh vượt đỉnh lịch sử, thị trường cũng như nhiều mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh sẽ chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại. Chỉ số VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, mạnh hơn là vùng giá cao nhất năm 2022, quanh 1.535 điểm.

Vùng giá hợp lý có thể xem xét giải ngân nếu có là khi VN-Index điều chỉnh kiểm định lại vùng giá đỉnh lịch sử năm 2022, hoặc khi thanh khoản thị trường cạn kiệt, áp lực bán thấp khối lượng giao dịch trên HOSE dưới 1 tỷ cổ phiếu. Nhà đầu tư tỉ trọng cao nên ưu tiên kiểm soát rủi ro ngắn hạn, giảm tỉ trọng các mã có tính chất đầu cơ cao; thay vào đó, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Cũng có quan điểm thận trọng, với diễn biến hiện tại của thị trường, Chứng khoán Vietcombank cho rằng nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để giữ sức mua nhằm tìm kiếm cơ hội giải ngân mới khi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới.

Cùng với đó, nhà đầu tư cũng cần bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới để kịp thời cơ cấu lại danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian vừa qua tại các nhịp hồi phục trong phiên, đồng thời lưu ý những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần.