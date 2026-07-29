Thị trường hàng hóa 29/7: Gạo xuất khẩu bứt tốc, heo hơi nối dài đà giảm

Giá gạo xuất khẩu tăng, thị trường trong nước ổn định

Thị trường gạo trong nước nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn diễn ra chậm. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR504 dao động 9.650 - 9.750 đồng/kg, CL555 ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg, OM5451 giữ 9.300 - 9.400 đồng/kg, OM18 ở 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn Đài Thơm 8 duy trì 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Điểm sáng của thị trường là giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm tăng 8 USD/tấn, lên 455 - 459 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 5 USD/tấn, đạt 359 - 363 USD/tấn. Trong khi đó, gạo Jasmine giữ ổn định ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Thời gian tới, giá gạo trong nước được kỳ vọng tiếp tục ổn định, trong khi phân khúc xuất khẩu có thể duy trì xu hướng tích cực nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu tiếp tục cải thiện.

Giá hồ tiêu tiếp tục giữ sắc xanh

Sau nhiều phiên đi ngang, thị trường hồ tiêu trong nước đã khởi sắc trở lại. Giá thu mua hiện dao động 138.000 - 141.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu cả nước với 141.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tăng lên 138.500 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng đạt 138.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg, là địa phương duy nhất không điều chỉnh giá.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu vẫn ổn định. Tiêu đen Indonesia duy trì 6.823 USD/tấn, tiêu đen Brazil ASTA 5.700 USD/tấn, Malaysia 9.300 USD/tấn. Giá chào bán tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Giá hồ tiêu được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở vùng cao khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn khá ổn định.

Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Thị trường cao su thế giới diễn biến phân hóa khi chịu tác động đồng thời từ đà giảm mạnh của giá dầu và những tín hiệu kém tích cực từ kinh tế Trung Quốc.

Trên sàn OSE (Nhật Bản), hợp đồng kỳ hạn tháng 8 tăng 1,21%, lên 417,2 Yên/kg. Ngược lại, sàn SHFE (Trung Quốc) giảm 0,86%, xuống 16.690 Nhân dân tệ/tấn. Tại Singapore, giá TSR20 kỳ hạn tháng 8 và tháng 9 tăng lần lượt 0,88% và 0,23%, trong khi thị trường Malaysia đóng cửa trái chiều.

Ở trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Công ty Bình Long duy trì mức 540 đồng/độ TSC/kg, MangYang 458 - 463 đồng/TSC, Phú Riềng 420 đồng/TSC và Cao su Bà Rịa 420 đồng/độ TSC/kg.

Trong các phiên tới, thị trường cao su nhiều khả năng tiếp tục dao động theo diễn biến của giá dầu, nhu cầu tiêu thụ từ Trung Quốc và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi giá thu mua trong nước được dự báo vẫn giữ ổn định.

Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương thuộc cả ba miền, đưa mặt bằng giá cả nước xuống còn 61.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk xuống 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, Đồng Nai và Cà Mau lần lượt còn 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì mức cao nhất khu vực 63.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau cùng ở mức thấp nhất 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi được dự báo vẫn chịu áp lực điều chỉnh cục bộ nếu sức mua chưa cải thiện. Tuy nhiên, khi nhiều địa phương đã lùi về vùng giá thấp, biên độ giảm có thể dần thu hẹp trong các phiên tới.