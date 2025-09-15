Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp Fed trong tuần này: Ông Powell đối diện thế khó trước quyết định cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ tuần qua tiếp tục là một tuần tăng điểm kỷ lục, trong buổi cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất ngày trong cuộc họp tuần này.

Dù ba chỉ số chính kết phiên trái chiều hôm thứ Sáu, cả Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 8. Dow Jones tăng gần 1%, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm, trong khi S&P 500 và Nasdaq có tuần giao dịch khởi sắc nhất trong hơn một tháng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc duy trì quanh mức thấp. Giá vàng lập kỷ lục mới khi thị trường chuẩn bị cho khả năng Fed đảo chiều chính sách.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 90% khả năng Fed sẽ hạ 0,25 điểm phần trăm. Ngân hàng trung ương sẽ ưu tiên ổn định thị trường lao động đang suy yếu dù lạm phát vẫn “dai dẳng”.

Cuộc họp chính sách cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell sẽ là tâm điểm của tuần. Fed cũng sẽ công bố biểu đồ chấm (dot plot) cho thấy dự báo của các quan chức về lộ trình lãi suất.

Trong tháng 6 các nhà hoạch định chính sách dự kiến 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025 nhưng biểu đồ cho thấy sự chia rẽ lớn trong Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Bảy thành viên dự đoán không có đợt cắt giảm nào trong năm 2025, tăng so với con số 4 thành viên hồi tháng 3. Ông Powell khi đó thừa nhận đây chỉ là “dự báo trong một giai đoạn mù mờ”.

Các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm những thông tin rõ ràng hơn trong tuần này, nhưng bối cảnh vĩ mô không đơn giản.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 phản ánh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng trên các mặt hàng, từ thực phẩm, thịt bò, cà phê đến đồ gia dụng và linh kiện xe hơi. Giá vé máy bay tăng gần 6%, cho thấy lạm phát dịch vụ vẫn neo cao.

Một phần áp lực đến từ thuế quan, khi Mỹ thu về mức kỷ lục 29,5 tỷ USD trong tháng 8 nhờ các mức “thuế đối ứng” mới của chính quyền ông Trump.

Mặt khác, thị trường lao động ngày càng bộc lộ sự suy yếu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm mức cao nhất gần 4 năm, trong khi số việc làm mới tháng 8 chỉ tăng thêm 22.000.

Số liệu điều chỉnh cũng cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025, Số việc làm mới tại Mỹ thực tế ít hơn gần 1 triệu việc làm so với báo cáo ban đầu.

Điều này đặt Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thế khó. Nếu Fed cắt giảm quá chậm sẽ khiến thị trường lao động suy yếu sâu hơn. Nếu ngân hàng trung ương nới lỏng quá nhanh có thể khiến lạm phát bùng trở lại.

Ngoài cuộc họp chính sách của Fed, tuần này thị trường còn đón loạt dữ liệu mới: báo cáo doanh số bán lẻ tháng 8, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cũng như chỉ số sản xuất mới nhất.

Về kết quả kinh doanh, mùa báo cáo tài chính đang dần kết thúc nhưng vẫn còn những cái tên đáng chú ý. FedEx – thường được coi là thước đo sức khỏe thương mại toàn cầu và kinh tế Mỹ – sẽ là tâm điểm. Ngoài ra còn có Lennar (xây dựng nhà ở), General Mills (thực phẩm), Darden (chuỗi nhà hàng) và Cracker Barrel (nhà hàng, đang gây chú ý vì thay đổi thương hiệu).

Theo Yahoo Finance﻿