Lạm phát tăng cao nhất 7 tháng, số đơn trợ cấp thất nghiệp nhảy vọt lên đỉnh gần 4 năm: Fed liệu vẫn cắt giảm lãi suất trước tín hiệu trái chiều?

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần sau khi điều chỉnh theo mùa tăng 0,4% trong tháng 8. Lạm phát cả năm theo đó tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước và là mức cao nhất từ tháng 1. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo mức tăng lần lượt là 0,3% và 2,9%.

CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) tăng 0,3% trong tháng 8, đúng như dự báo. Tính theo năm, CPI lõi tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Fed coi CPI lõi là thước đo đáng tin cậy hơn về xu hướng dài hạn. Trong khi đó, mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

CPI và CPI lõi hàng năm của Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2025.

Ngoài CPI, Bộ Lao động báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 6/9 bất ngờ tăng lên 263.000 đơn sau khi đã điều chỉnh theo mùa. Con số này cao hơn dự báo 235.000 đơn và tăng 27.000 đơn so với tuần trước. Đây là mức cao nhất trong gần 4 năm.

Điều này cho thấy ﻿doanh nghiệp có thể đang cắt giảm nhân sự. Tuyển dụng đã chậm lại trong năm nay, nhưng sa thải vẫn ở mức thấp, phản ánh thị trường lao động “vẫn vững chắc” như ông Powell nhiều lần nhận định.

Những báo cáo trên là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh dữ liệu mà Fed sẽ xem xét tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 16 - 17/9.

“Báo cáo CPI hôm nay đã bị lu mờ bởi số liệu thất nghiệp. Dù CPI cao hơn dự báo, điều này không khiến Fed do dự trong việc cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Trái lại, số đơn thất nghiệp tăng vọt sẽ khiến Fed hành động quyết liệt hơn, với khả năng Chủ tịch Powell sẽ phát tín hiệu về một chuỗi cắt giảm sắp tới”, chiến lược gia trưởng toàn cầu Seema Shah tại Principal Asset Management nhận định.

Chi phí nhà ở tăng 0,4%, là nguyên nhân chính khiến CPI tăng. Giá thực phẩm tăng 0,5%, giá năng lượng tăng 0,7%.

CPI hàng tháng của Mỹ từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2025.

Diễn biến thị trường cho thấy khả năng 100% Fed sẽ hạ lãi suất chuẩn, hiện đang ở mức phạm vi 4,25% - 4,5%. Một số nhà đầu tư thậm chí đặt cược Fed có thể giảm 0,5 điểm phần trăm thay vì 0,25 điểm phần trăm, do thị trường lao động yếu đi và lạm phát hạ nhiệt.

Ngoài ra, thị trường cược chắc rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 10 và khả năng cao thêm một đợt nữa vào tháng 12. ﻿

Fed thường theo dõi sát số liệu lạm phát để đánh giá tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Một số ảnh hưởng đã xuất hiện, nhưng lạm phát nhìn chung vẫn được kiểm soát. Cục Thống kê Lao động cho biết giá sản xuất trong tháng 8 thậm chí giảm 0,1%.

Nếu Fed còn do dự về việc cắt giảm lãi suất, báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể đã củng cố quyết định đó.

Theo CNBC﻿