Thị trường hồi hộp chờ đợi 1 báo cáo quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình lãi suất của FED?

8 giờ 30 phút sáng thứ 3 (theo giờ Mỹ), các nhà đầu tư cần chú ý một trong những điểm dữ liệu quan trọng nhất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ xem xét để cân nhắc quyết định về lãi suất tiếp theo: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 11.

CPI tháng 11 được dự đoán sẽ tăng 3,1% so với năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 3,2% của tháng 10, theo ước tính từ Bloomberg. Còn so với tháng trước, giá tiêu dùng dự kiến sẽ không thay đổi.

Theo Bank of America, chi phí năng lượng thấp hơn có thể đã giúp lạm phát hạ nhiệt. Ngân hàng dự đoán giá năng lượng sẽ giảm 3,5% so với tháng trước. Sự sụt giảm này có thể được thúc đẩy bởi giá xăng giảm mạnh trong tháng 11.

Theo dữ liệu của Bloomberg, CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) dự kiến sẽ tăng 0,3% so với tháng 10 - cao hơn một chút so với mức 0,2% trước đó và tăng 4% so với năm 2022 - tương đương mức tăng trước.

Ngoài ra, nhà kinh tế Michael Gapen của Bank of America cũng nhận định: “Chúng tôi dự đoán giá ô tô đã qua sử dụng sẽ tăng trong bối cảnh lo ngại về cuộc đình công của UAW”.

Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng các nhà đầu tư phần lớn đang đặt cược rằng ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất trong tháng 12 - đặc biệt là sau những tuyên bố ôn hòa gần đây từ các quan chức Fed.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết vào cuối tháng trước rằng ông ngày càng tin tưởng lãi suất đang ở mức phù hợp để chống lại lạm phát.

Theo dữ liệu từ CME Group, tính đến chiều thứ hai, thị trường đang khẳng định gần như 100% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Họ cũng dự đoán ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 3. Tuy nhiên, Bank of America lại cho rằng đợt cắt giảm đầu tiên sớm nhất cũng phải tháng 6.

Ông Gapen viết: “Dù thị trường có cho rằng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối quý I, chúng tôi vẫn nghĩ rằng điều này có thể còn quá sớm. Tất nhiên, nếu những chỉ số quan trọng yếu hơn đáng kể so với chúng tôi dự đoán thì việc cắt giảm ngay vào tháng 3 là có thể xảy ra.”

Có một số dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang cảm thấy tốt hơn về tình trạng nền kinh tế khi lạm phát hạ nhiệt, mặc dù họ cũng cảm thấy áp lực từ lãi suất thẻ tín dụng và chi phí nhà ở cao.

NBC News cũng cho rằng nếu lạm phát giữ ổn định hoặc tiếp tục giảm, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì tăng thêm. Theo lịch, Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất cuối cùng trong năm vào thứ tư (theo giờ Mỹ).

Tham khảo Yahoo Finance, NBC News