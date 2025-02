Thị trường ngày 1/2: Giá vàng vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce, dầu, bạc, đồng và nhôm đồng loạt giảm

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm và có tuần giảm, do các nhà đầu tư chờ đợi mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, dự kiến áp dụng vào ngày 1/2/2025.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/1, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 11 US cent xuống 76,76 USD/thùng và kỳ hạn tháng 2/2025 giảm 31 US cent xuống 75,58 USD/thùng. Dầu WTI giảm 20 US cent tương đương 0,3% xuống 72,53 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI giảm 2,1% và 2,9% theo thứ tự lần lượt và có tuần giảm thứ 2 liên tiếp.

Nguồn tin của Reuters cho biết, ông Trump sẽ đưa ra 1 tiến trình để Canada và Mexico tìm kiếm sự miễn trừ cụ thể cho một số mặt hàng nhập khẩu nhất định, đồng thời cho biết thêm rằng mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Dầu thô của Canada được nhiều nhà máy lọc dầu khu vực trung tây Mỹ sử dụng và việc cắt giảm sẽ hỗ trợ giá nhiên liệu.

Canada và Mexico là 2 nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất sang Mỹ, song vẫn chưa rõ liệu dầu có nằm trong danh sách áp thuế hay không. Ông Trump sẽ sớm quyết định có nên loại trừ dầu nhập khẩu khỏi danh sách áp thuế hay không.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất gần 8 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 8 tuần, do sản lượng tăng, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tơiis thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York giảm 0,3 US cent tương đương 0,1% xuống 3,044 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 4/12/2024 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce, bạc giảm

Giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế, dấy lên mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 2.801,29 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.817,23 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch, trong khi vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 2.835 USD/ounce.

Ông Trump đã đặt hạn chót vào thứ bảy (1/2/2025) để áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico và cho biết ông vẫn đang cân nhắc áp thuế mới đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Vàng thỏi – tài sản được ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng gần 7%. Giá vàng đã vượt qua nhiều kỷ lục vào năm ngoái.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 31,42 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất hơn 1 tháng trong phiên trước đó.

Giá đồng và nhôm giảm, kẽm thấp nhất gần 4 tháng

Giá đồng và nhôm trên sàn London giảm, khi thị trường toàn cầu chuẩn bị cho mối đe dọa áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico ngay từ ngày 1/2/2025, động thái có thể làm gián đoạn gần 1,6 nghìn tỉ USD thương mại hàng năm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,8% xuống 9.056,5 USD/tấn và nhôm giảm 1% xuống 2.599,5 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 2,5% - mức giảm tồi tệ nhất trong 2,5 tháng, song vẫn có tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 9/2024, với mức tăng 3,3% trong tháng 1/2025.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhắc lại lời đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Điều đó làm gia tăng sự không chắc chắn, thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Giá kẽm trên sàn London giảm 1,7% xuống 2.746,5 USD/tấn, sau khi chạm 2.738 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 11/9/2024.

Giá cao su tại Nhật Bản có tháng tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng và có tháng tăng, do thời tiết bất lợi tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – dấy lên mối lo ngại về nguồn cung.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 6,3 JPY tương đương 1,62% lên 394,4 JPY (2,55 USD)/kg.Tính chung cả tháng, giá cao su tăng 5,31%.

Theo nhà phân tích, lượng mưa mới đây tại miền nam Thái Lan đã cản trở sản xuất trước mùa đông.

Cây cao su trải qua mùa đông với sản lượng thấp từ tháng 2 đến tháng 5, trước thời kỳ thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 196 US cent/kg.

Giá cà phê arabica và robusta đạt mức cao kỷ lục

Giá cà phê arabica và robusta đạt mức cao kỷ lục – phiên thứ 5 liên tiếp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 4,45 US cent tương đương 1,2% lên 3,7785 USD/lb, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3,8105 USD/lb . Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng 8,7%, sau khi tăng 5,8% trong tuần trước đó.

Thị trường được hậu thuẫn bởi dự kiến sản lượng cà phê tại Brazil trong niên vụ 2025/26 sẽ giảm, một phần do thời tiết trong năm ngoái khô và doanh số bán ra từ những người nông dân tại nước xuất khẩu hàng đầu giảm.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 0,3% xuống 5.718 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 5.861 USD/tấn – mức cao kỷ lục.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,12 US cent tương đương 0,6% xuống 19,35 USD/lb. Tính chung cả tuần, giá đường tăng 1,7%.

Sản lượng đường Ấn Độ trong năm marketing 2024/25 kết thúc tháng 9/2025 có thể giảm xuống 27,27 triệu tấn, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London giảm 0,6% xuống 519,5 USD/tấn.

Giá ngô, lúa mì và đậu tương đều giảm

Giá ngô, lúa mì và đậu tương trên sàn Chicago giảm, trong khi giá dầu đậu tương tăng 2%, trong bối cảnh giao dịch biến động do vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Trên sàn Chicago, giá ngô giảm 7-1/2 US cent xuống 4,82-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì giảm 8-1/4 US cent xuống 5,58-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương giảm 2 US cent tương đương 0,2% xuống 10,42 USD/bushel, trong khi giá dầu đậu tương tăng 1,01 US cent tương đương 2,3% lên 45,99 US cent/lb.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng và có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, do giá dầu đậu tương trên sàn Chicago tăng mạnh và đồng ringgit suy yếu, làm lu mờ sự không chắc chắn về doanh số xuất khẩu của Indonesia và mối đe dọa thuế quan của Mỹ.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 11 ringgit tương đương 0,26% lên 4.290 ringgit (964,04 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,76% sau khi tăng 0,62% trong tuần trước đó.

