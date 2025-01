Thị trường ngày 31/1: Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới, cao su cao nhất gần 3 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng, song mức tăng bị hạn chế bởi lệnh áp thuế của Mỹ đối với dầu thô nhập khẩu từ Canada và Mexico, có thể có hiệu lực vào cuối tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/1, dầu thô Brent tăng 29 US cent tương đương 0,4% lên 76,87 USD/thùng và dầu WTI tăng 11 US cent tương đương 0,2% lên 72,73 USD/thùng, khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay trong phiên trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 25%, sớm nhất vào ngày thứ bảy (1/2/2025) đối với hàng hóa xuất khẩu của Canada và Mexico sang Mỹ, nếu hai nước này không chấm dứt việc xuất khẩu fentanyl qua biên giới Mỹ.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 8 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4% xuống mức thấp nhất 8 tuần, do dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn New York giảm 12,3 US cent tương đương 3,9% xuống 3,047 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 4/12/2024.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới, do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao sau các mối đe dọa áp thuế quan của Mỹ, trong khi thị trường chuyển tập trung vào báo cáo lạm phát quan trọng, để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,3% lên 2.794,42 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 2.798,24 USD/ounce – mức cao kỷ lục và vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 1,8% lên 2.845,2 USD/ounce.

Hồi đầu tuần, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ, Donald Trump có kế hoạch áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada vào thứ bày và cũng đang cân nhắc áp dụng một số mức thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Đồng USD giảm 0,2%, khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp nhất hơn 1 tháng.

Các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ sáu (31/1/2025).

Giá đồng và nhôm tăng

Giá đồng và nhôm trên sàn London tăng, khi các nhà đầu tư chờ xem liệu Tổng thống Mỹ, Donald Trump có thực hiện lời đe dọa áp thuế vào cuối tuần này hay không.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,6% lên 9.122,5 USD/tấn và giá nhôm tăng lên 2.620,5 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá đồng giảm 10% kể từ khi đạt mức cao nhất 4 tháng (10.158 USD/tấn) trong tháng 9/2024.

Người phát ngôn của ông Trump cho biết, ông vẫn có kế hoạch thực hiện lời hứa áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và có thể là Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới.

Giá đồng trên sàn Comex tăng 0,9% lên 4,321 USD/lb tương đương 9.526 USD/tấn.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với khách mua hàng sử dụng tiền tệ khác.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất gần 3 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản hầu như không thay đổi, song vẫn ở mức cao nhất gần 3 tháng, do lo ngại nguồn cung tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – khi mức tăng bị hạn chế bởi đồng JPY tăng mạnh.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,1 JPY lên 388,1 JPY/kg, không xa so với mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2024, đạt được trong phiên trước đó. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su tăng lên 389,3 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 23/10/2024.

Giá cà phê arabica đạt mức cao kỷ lục mới gần 4 USD/lb

Giá cà phê arabica trên sàn ICE đạt mức cao kỷ lục mới 4 USD/lb, do nguồn cung thắt chặt và lo ngại về triển vọng vụ mùa sắp tới.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 1,9% lên 3,734 USD/lb, trong phiên có lúc đạt 3,7685 USD/lb. Tính từ đầu năm đến nay, giá cà phê tăng hơn 15%.

Nguồn cung tại Brazil vẫn thắt chặt, sau hạn hán nghiêm trọng năm ngoái, làm giảm dự báo về vụ mùa sắp tới. Brazil sản xuất gần 1/2 lượng cà phê arabica trên toàn cầu.

Đồng thời, giá cà phê robusta tăng 2,2% lên 5.734 USD/tấn.

Giá đường duy trì ổn định

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE thay đổi nhẹ ở mức 19,47 US cent/lb.

Trong khi, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London duy trì ổn định ở mức 522,7 USD/tấn.

Giá gạo không thay đổi tại Ấn Độ và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ - nước xuất khẩu hàng đầu - ổn định ở mức thấp nhất 18 tháng, trong khi giá gạo Thái Lan cũng không thay đổi so với tuần trước đó, trong bối cảnh nhu cầu giảm và nguồn cung tăng.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 429-435 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 432-440 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ duy trì ổn định trong năm 2024, bất chấp lệnh hạn chế xuất khẩu của New Delhi, do xuất khẩu gạo basmati cao cấp đạt mức cao kỷ lục bù đắp sự sụt giảm doanh số xuất khẩu gạo non-basmati.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 450-455 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Chính phủ Thái Lan cho biết, xuất khẩu gạo của nước này có thể giảm 24% xuống 7,5 triệu tấn trong năm 2025.

Thái Lan – nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ - xuất khẩu 9,95 triệu tấn gạo trong năm 2024, cao nhất trong 6 năm và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

Giá ngô và đậu tương giảm, lúa mì tăng

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm, do các thương nhân bán ra chốt lời sau đợt tăng giá gần đây và trước cuối tuần, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico.

Trên sàn Chicago, giá ngô giảm 6-3/4 US cent xuống 4,9-1/4 USD/bushel, giá đậu tương giảm 16-1/2 US cent xuống 10,44 USD/bushel. Giá lúa mì tăng 4 US cent lên 5,66-1/2 USD/bushel.

