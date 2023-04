Thị trường ngày 11/4: Giá vàng xuống dưới 2.000 USD, dầu giảm, than thấp nhất 5 tháng

Ảnh minh họa.

Giá dầu giảm

Giá dầu đóng cửa giảm sau khi tăng tuần thứ 3 liên tiếp, do lo ngại lãi suất tiếp tục tăng có thể hạn chế nhu cầu nhưng đà giảm bị hạn chế bởi các nhà sản xuất OPEC+ cắt giảm nguồn cung.

USD tăng sau khi số liệu việc làm của Mỹ mạnh mẽ, tăng khả tăng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. USD mạnh khiến dầu mỏ đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Chốt phiên 10/4, dầu thô Brent giảm 96 US cent hay 0,2% xuống 84,58 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ cũng giảm 94 US cent hay 0,1% xuống 79,74 USD/thùng. Trước đó trong phiên cả hai loại dầu này đã giảm hơn 1 USD/thùng.

Tuần trước dầu thô đã tăng hơn 6% sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng mới trong tháng 5. Dầu cũng được hỗ trợ với dự trữ dầu thô của Mỹ giảm sâu hơn dự kiến trong tuần trước cũng như dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất sụt giảm cho thấy nhu cầu đang tăng.

Tại các thị trường tài chính toàn cầu, một báo cáo lạm phát của Mỹ phát hành trong ngày 12/4 có thể hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá khả năng lãi suất trong ngắn hạn.

Giá vàng xuống dưới 2.000 USD

Giá vàng giảm dưới mốc quan trọng 2.000 USD do USD tăng nhờ số lượng việc làm của Mỹ mạnh mẽ, trong khi các nhà đầu tư cũng xác định số liệu lạm phát trong tuần này có thể ảnh hưởng tới việc tăng lãi suất.

Vàng giao ngay giảm gần 1% xuống 1.988,88 USD/ounce trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa giảm 1,1% xuống 1.989,1 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng sau một báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy tốc độ thuê nhân công vẫn mạnh trong tháng 3, điều này có thể khiến Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới là 72%, thúc đẩy USD tăng giá khiến vàng định giá bằng USD kém hấp dẫn cho người mua bằng các tiền tệ khác.

Trong tuần trước giá vàng vượt 2.000 USD/ounce do lĩnh vực dịch vụ và số liệu về cơ hội việc làm của Mỹ yếu khiến khả năng tăng lãi suất vào tháng tới ít hơn.

Giá đồng Thượng Hải tăng

Giá đồng Thượng Hải tăng do dự đoán nhu cầu của Trung Quốc cải thiện, mặc dù giao dịch trầm lắng do các thị trường Châu Âu đóng cửa nghỉ lễ Phục sinh.

Hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 5 tại Thượng Hải tăng 0,22% lên 68.740 CNY (10.000,73 USD)/tấn.

Nhôm giảm 0,13% xuống 18.615 CNY/tấn, kẽm tăng 0,2% lên 22.130 CNY/tấn, thiếc giảm 2,62% xuống 191.260 CNY/tấn và nickel tăng 0,85% lên 178.530 CNY/tấn.

Than luyện cốc giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng

Giá than luyện cốc của Trung Quốc giảm gần 4% xuống mức thấp nhất 5 tháng sau khi các nhà máy thép tìm mua nguyên liệu với giá giảm lần thứ hai trong tháng này, làm trầm trọng thêm tâm lý giảm giá trên thị trường kim loại màu.

Giới phân tích tại công ty Mysteel cho biết các nhà máy thép tại Đường Sơn, Trung Quốc có kế hoạch giảm giá mua than cốc 50 tới 100 CNY/tấn từ ngày 10/4. Điều đó diễn ra sau khi giá than cốc giảm 100 CNY trong tuần trước. Họ cho biết thêm đề xuất giá dự kiến sẽ được các nhà máy ở nơi khác tuân theo.

Hợp đồng than luyện cốc kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 3,66% xuống 1.696,5 CNY/tấn.

Than cốc giảm 1,93% xuống 2.490,5 CNY/tấn cũng thấp nhất 5 tháng.

Nguồn cung dồi dào và nhu cầu thấp đã gây áp lực lên thị trường than.

Quặng sắt tại Đại Liên và Singapore yếu do nhu cầu thép yếu hơn dự kiến và nhập khẩu quặng tăng.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm 1,83% xuống mức thấp nhất hai tuần tại 777 CNY/tấn.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 5 giảm 0,56% xuống 116,85 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 3/2023. Sự suy yếu của thị trường nguyên liệu thô đã ảnh hưởng tới thị trường thép.

Tại Thượng Hải thép thanh giảm 1,91% xuống 3.907 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 1,45% và thép không gỉ giảm 0,07%.

Cao su Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su Nhật Bản giảm sau khi tăng trong đầu phiên giao dịch, do thị trường chuẩn bị cho khả năng tăng lãi suất tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhưng đồng JPY yếu và dự trữ của Trung Quốc thấp đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 0,3 JPY hay 0,1% xuống 204,3 JPY (1,54 USD)/kg.

Tại Thượng Hải hợp đồng cùng kỳ hạn này này tăng 60 CNY lên 11.680 CNY (1.699,16 USD)/tấn.

Dự trữ cao su tại các kho của sàn giao dịch Thượng Hải ngày 7/4 giảm 0,7% so với một tuần trước.

Đường thô ở mức cao mới trong nhiều năm

Thị trường đường trắng và cà phê robusta ở London vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Giá đường thô trên sàn ICE đạt mức cao mới trong 6,5 năm do sản lượng thấp hơn dự kiến tại một số khu vực quan trọng.

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 0,05 cent hay 0,2% xuống 23,56 US cent/lb, trước đó giá đã đạt 23,82 US cent/lb, cao nhất kể từ tháng 10/2016. Mức giá cao này chỉ thấp hơn mức cao nhất trong gần 11 năm khi đạt 23,92 US cent/lb vào năm 2012.

Các yếu tố hỗ trợ gồm nhiều nhà máy đường tại Ấn Độ đóng cửa sớm hơn bình thường. Green Pool cho biết sự gia tăng chuyển đổi sang sản xuất ethanol và ít mía được ép hơn tại miền tây Ấn Độ đã khiến sản lượng giảm.

Một số cơn mưa dự kiến trong tuần này ở Brazil có thể làm chậm tốc độ thu hoạch mía.

Cà phê giảm

Cà phê arabica đóng cửa giảm 1 US cent hay 0,5% xuống 1,826 USD/lb, trước đó giá đạt mức cao nhất trong hai tuần tại 1,868 USD.

Các đại lý cho biết thị trường vẫn khan hiếm, mặc dù có dấu hiệu cải thiện trong trung hạn.

Vụ cà phê mới (2023/24) tại Brazil được dự kiến đạt 66,6 triệu bao loại 60 kg/bao hay tăng 13% so với niên vụ trước.

Lúa mì, ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì Chicago tăng do thời tiết khô hạn và Nga đe dọa bỏ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ngô đóng cửa cũng tăng mặc dù đậu tương giảm bởi thời tiết ấm và khô đã cải thiện triển vọng gieo trồng tại Mỹ.

Hợp đồng lúa mì CBOT đóng cửa tăng 3 US cent lên 6,78-1/2 USD/bushel, trong khi lúa mì cứng đỏ vụ đông tăng 11,5 US cent lên 8,76 USD/bushel.

Ngô tăng 10-1/2 US cent lên 6,54 USD/bushel, trong khi đậu tương đóng cửa giảm 5-1/2 US cent xuống 14,87-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 11/4: