Thị trường ngày 2/5: Giá dầu tăng gần 2%, cà phê giảm hơn 4%, vàng thấp nhất trong hai tuần

Dầu tăng gần 2%

Giá dầu tăng gần 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Iran khi vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran bị hoãn lại.

Chốt phiên 01/5, dầu Brent tăng 1,07 USD hay 1,8% lên 62,13 USD/thùng. Dầu WTI tăng 1,03 USD hay 1,8% lên 69,24 USD/thùng.

Trump cho biết mọi giao dịch mua dầu hoặc sản phẩm hóa dầu của Iran phải dừng lại và bất kỳ quốc gia hoặc cá nhân nào mua bất kỳ sản phẩm nào từ quốc gia này sẽ ngay lập tức phải chịu lệnh trừng phạt thứ cấp.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra tại Rome vào ngày 3/5 đã bị hoãn lại và ngày mới sẽ được ấn định tùy thuộc vào cách tiếp cận của Mỹ, theo một quan chức cấp cao của Iran.

Lo ngại về nguồn cung tăng cũng gây áp lực lên giá. Các nguồn tin cho biết Saudi Arabia nói với các đồng minh và chuyên gia trong ngành rằng họ không muốn hỗ trợ thị trường dầu mỏ bằng cách cắt giảm nguồn cung và có thể duy trì một thời gian dài giá thấp.

Trong khi đó, số liệu công bố ngày 30/4 cho thấy nền kinh tế Mỹ quý 1 sụt giảm lần đầu tiên trong 3 năm, bởi làn sóng nhập khẩu khi các doanh nghiệp chạy đua để tránh chi phí tăng từ thuế quan và nhấn mạnh tác động tiêu cực của chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Donald Trump

Vàng giảm xuống thấp nhất hai tuần

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần bởi những dấu hiệu căng thẳng thương mại dịu đi và Trung Quốc nghỉ lễ, trong khi thị trường tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ công bố trong ngày 2/5 để đánh giá triển vọng nền kinh tế này.

Vàng giao ngay giảm 2,3% xuống 3.211,53 USD/ounce, sau khi xuống thấp nhất kể từ ngày 14/4 trước đó trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa giảm 2,9% xuống 3.222,20 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các thỏa thuận thương mại có thể đạt được với Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông nói thêm rằng có một cơ hội rất lớn để đạt được thỏa thuận với Trung Quốc.

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết lãi suất sẽ không thay đổi cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về việc lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% hoặc thị trường việc làm có khả năng xấu đi.

Đồng tăng sau đợt bán tháo mạnh

Giá đồng tăng tại London do hy vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ với Trung Quốc và các đối tác thương mại khác.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 1% lên 9.214 USD/tấn, cố gắng giữ trên mức trung bình động 21 ngày tại 9.195 USD/tấn.

Kim loại này được sử dụng trong ngành điện và xây dựng đã giảm 3,3% vào ngày 30/4 dưới áp lực từ sự sụt giảm mạnh của hợp đồng đồng trên sàn Comex của Mỹ, hoạt động nhà máy yếu kém của Trung Quốc và sự bất ổn về thương mại trong bối cảnh thuế nhập khẩu của Mỹ.

Khối lượng giao dịch khá yếu vào 01/5 khi hầu hết các thị trường châu Âu cũng đóng cửa nghỉ lễ và thị trường Trung Quốc đại lục đóng cửa cho đến hết ngày 5/5 để nghỉ lễ kéo dài năm ngày.

Hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục suy giảm vào tháng 4 trong khi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng.

Đang hỗ trợ đồng trong ngắn hạn là dòng chảy tiếp tục từ lượng dự trữ tại các kho LME và sự sụt giảm mạnh gần đây trong dự trữ của các kho Thượng Hải.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò của Reuters hôm 30/4, giá đồng giao ngay dự kiến sẽ đạt mức trung bình là 9.083 USD/tấn trong quý 3/2025, trong khi các nhà phân tích tăng mạnh dự báo về thị trường dư thừa năm 2025 trong bối cảnh lo ngại rằng chính sách thuế quan bất ổn của Mỹ sẽ kìm hãm tăng trưởng ở Trung Quốc và những nơi khác.

Cao su Nhật Bản ổn định

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đi ngang khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu, do dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc, nước mua hàng đầu và việc Ngân hàng Nhật Bản điều chỉnh giảm triển vọng kinh tế.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,1 JPY lên 294 JPY (2,04 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm 15,8% trong tháng 4.

Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất và cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng, cho thấy sự không chắc chắn xung quanh thuế quan của Mỹ và tác động này đến xuất khẩu có thể khiến chính sách giữ nguyên trong một thời gian.

Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất của Nhật Bản đã giảm trong tháng thứ 10 liên tiếp vào tháng 4 do nhu cầu từ nước ngoài yếu hơn và lo ngại về thuế quan của Mỹ.

Giá gạo Ấn Độ tăng nhờ đồng rupee mạnh lên

Giá gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần một tháng bởi đồng rupee của Ấn Độ mạnh lên bất chấp nhu cầu yếu, trong khi giá gạo Thái Lan vẫn ổn định do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 390 – 397 USD/tấn, tăng từ 389 – 396 USD/tấn một tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm được bán ở mức 383 tới 390 USD/tấn trong tuần này.

Một đại lý trụ sở tại Mumbai cho biết nhu cầu yếu nhưng đồng rupee tăng đang buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá. Đồng rupee của Ấn Độ trong ngày 30/4 lên cao nhất trong năm nay, dẫn tới lợi nhuận của các nhà xuất khẩu giảm.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm vẫn quanh 410 USD/tấn. Các thương nhân cho rằng điều này do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào từ đầu năm tới nay.

Một thương nhân ở Bangkok cho biết tuần này có những giao dịch với các khách hàng quen thuộc như khách hàng từ Châu Phi, Iraq và Philippines nhưng họ mua rất ít.

Trong khi đó, Bangladesh đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm, cho phép các thương nhân tư nhân xuất khẩu tới 25.000 tấn. Lệnh cấm được áp dụng vào tháng 6/2022, nhằm mục đích ổn định thị trường trong nước và kiềm chế sự biến động giá cả.

Mặc dù là nước sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, Bangladesh đã phải vật lộn với tình trạng giá gạo trong nước tăng cao, mà các thương nhân cho rằng đã tăng 10%-20% trong năm qua.

Đường trái chiều, cà phê giảm mạnh

Giá đường giao dịch trên sàn ICE xuống thấp nhất 3,5 năm sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang sụt giảm và nỗi lo về nguồn cung đang giảm dần.

Ngày lễ Quốc tế Lao động trên toàn thế giới, bao gồm phần lớn châu Âu, có nghĩa là giao dịch diễn ra khá yếu.

Đường thô đóng cửa giảm 0,09 US cent hay 0,5% xuống 17,16 US cent/lb, giá đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 tại 17,08 US cent, trong khi đường trắng tăng 0,2% lên 493,8 USD/tấn.

Tuy nhiên, nhìn chung, những lo ngại về triển vọng cung cấp đường đang dần lắng xuống. Cơ quan nhà nước Conab cho biết sản lượng đường của Brazil, quốc gia sản xuất đường hàng đầu, tại khu vực trung nam, dự kiến tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 41,8 triệu tấn trong niên vụ hiện tại 2025/26.

Cà phê arabica đóng cửa giảm 4% xuống 3,8465 USD/lb, trong khi cà phê robusta giảm 4,5% xuống 5.126 USD/tấn.

Ngô giảm, lúa mì ổn định, đậu tương tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm do các dự báo điều kiện trồng trọt thuận lợi ở Mỹ đã tác động tới thị trường.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 7 giảm 3-1/4 US cent xuống 4,72-1/4 USD/bushel.

Lúa mì ổn định sau khi xuống mức thấp nhất gần đây. Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giảm 1/4 US cent xuống 5,31 USD/bushel.

Đậu tương đóng cửa tăng do thị trường phục hồi từ mức thấp nhất hai tuần

Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 7 tăng 5-3/4 US cent lên 10,50-1/4 USD/bushel sau khi giảm xuống mức thấp nhất hai tuần tại 10,36-3/4 USD/bushel.

