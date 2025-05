Thị trường ngày 20/5: Giá dầu, vàng, đồng và cà phê đồng loạt tăng

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, khi những dấu hiệu cho thấy đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân bị đổ vỡ làm lu mờ việc Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/5, giá dầu thô Brent tăng 13 US cent lên 65,54 USD/thùng. Dầu WTI tăng 20 US cent lên 62,69 USD/thùng. Trong tuần trước, cả hai loại dầu đều tăng hơn 1%.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 3 tuần, do sản lượng trong vài ngày qua tăng, mặc dù việc bảo dưỡng đường ống đã hạn chế dòng khí đốt từ lưu vực Permian tại tây Texas.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 22,1 US cent tương đương 6,6% xuống 3,113 USD/mmBTU –thấp nhất kể từ ngày 25/4/2025. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp – lần đầu tiên- kể từ cuối tháng 4/2025. Trong 4 phiên trước, giá khí tự nhiên giảm tổng cộng 15%.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, do đồng USD giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng của chính phủ Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 3.229,51 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 1,5% lên 3.233,5 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8/5/2025, đồng thời các chỉ số chính của phố Wall giảm. Đồng USD suy yếu khiến vàng trở nên rẻ hơn khi khách hàng mua bằng tiền tệ khác.

Vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế. Giá vàng đã đạt nhiều mức cao kỷ lục trong năm nay và tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng 23,1%.

Goldman Sachs duy trì dự báo giá vàng sẽ đạt 3.700 USD/ounce vào cuối năm nay và đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Giá nhôm giảm, đồng tăng

Giá nhôm giảm, sau khi tồn trữ tại London tăng và số liệu của Trung Quốc cho thấy sản lượng kim loại này tăng.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,5% xuống 2.445,5 USD/tấn.

Tồn trữ nhôm tại London tăng lên 343.025 tấn – cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Ngoài ra, giá nhôm chịu áp lực giảm khi Trung Quốc – nước tiêu thụ nhôm lớn nhất thế giới – sản lượng nhôm 4 tháng đầu năm 2025 tăng 3,4% lên 14,8 triệu tấn.

Trong khi đó, giá đồng trên sàn London tăng 0,7% lên 9.517 USD/tấn, do đồng USD giảm so với giỏ các đồng tiền chủ chốt. Đồng USD suy yếu khiến kim loại định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, chịu áp lực bởi số liệu kinh tế từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc - thấp hơn so với dự kiến và sự không chắc chắn về nhu cầu quặng sắt trong ngắn hạn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,89% xuống 722,5 CNY (100,15 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,71% xuống 99,35 USD/tấn.

Tăng trưởng sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 4/2025 giảm, do cuộc chiến thương mại đe dọa làm giảm đà tăng trưởng.

Đồng thời, đầu tư bất động sản của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2025 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 9,9% trong quý 1/2025.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 4/2025 giảm 7% so với tháng 3/2025, song vẫn ở mức khá cao.

Tổng tồn trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc trong tuần tính đến ngày 16/5/2025 tăng 0,26% so với tuần trước đó lên 137 triệu tấn, Steelhome cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép cuộn cán nóng cả hai đều giảm khoảng 1%, thép cuộn giảm gần 2,7% và thép không gỉ giảm 0,42%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 1,5 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi thị trường cho rằng Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – đang có kế hoạch mua cao su cho dự trữ quốc gia.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 11,1 JPY tương đương 3,54% lên 324,5 JPY (2,24 USD)/kg. Trước đó trong phiên, giá cao su đạt 327,2 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 4/4/2025.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 20 CNY tương đương 0,13% xuống 15.005 CNY (2.079,87 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 15 CNY tương đương 0,12% xuống 12.240 CNY (1.696,61 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore tăng 0,8% lên 173,7 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 2,5% lên 3,747 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London tăng 108 USD tương đương 2,2% lên 4.809 USD/tấn.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,07 US cent tương đương 0,4% xuống 17,45 US cent/lb.

Giá đường trắng trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 489,5 USD/tấn.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn Chicago tăng trong phiên giao dịch biến động, do diện tích trồng ngô tại khu vực đồng bằng Mỹ và phía nam Trung tây Mỹ giảm bởi mưa lớn gây ngập lụt. Giá lúa mì tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong 5 phiên do đồng USD giảm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3/4 US cent lên 10,5-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 4 US cent lên 5,29 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 4 US cent lên 4,47-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 20/ 5