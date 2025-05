Thị trường ngày 22/5: Giá dầu tiếp đà giảm, vàng cao nhất 1 tuần

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Oman cho biết vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/5, giá dầu thô Brent giảm 47 US cent tương đương 0,7% xuống 64,91 USD/thùng. Dầu WTI giảm 46 US cent tương đương 0,7% xuống 61,57 USD/thùng.

Iran là nước sản xuất lớn thứ 3 trong số các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một cuộc tấn công của Israel có thể làm đảo lộn dòng chảy từ quốc gia này.

Giá dầu chịu áp lực giảm sau số liệu của chính phủ Mỹ công bố số liệu tồn trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất trong tuần trước đều tăng.

Tồn trữ dầu thô tăng 1,3 triệu thùng, xăng tăng 800.000 thùng và tồn trữ sản phẩm chưng cất tăng 600.000 thùng, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%, do sản lượng hàng ngày trong tháng này giảm ít hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 5,9 US cent tương đương 1,7% xuống 3,368 USD/mmBTU.

Giá vàng cao nhất 1 tuần, bạch kim cao nhất 1 năm, palađi cao nhất hơn 6 tháng

Giá vàng tăng phiên thứ 3 liên tiếp và đạt mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,7% lên 3.312,77 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 0,9% lên 3.313,5 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,6% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Các chỉ số chính của phố Wall giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao cuộc tranh luận quan trọng về dự luật cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ , Donald Trump, dấy lên mối lo ngại về khoản nợ ngày càng tăng của nước này.

Vàng được biết đến là kênh đầu tư an toàn, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị. Giá vàng thỏi đạt mức cao kỷ lục 3.500,05 USD/ounce vào tháng trước.

Đồng thời, giá bạch kim tăng 1,4% lên 1.068,16 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2024 trong đầu phiên giao dịch. Giá palađi tăng 0,8% lên 1.021,4 USD/ounce – cao nhất hơn 6 tháng.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, khi các nhà đầu tư lo ngại mức nợ công ngày càng tăng của Mỹ và tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn khi đồng USD suy yếu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,1% lên 9.528 USD/tấn.

Tuần trước, giá đồng đạt mức cao nhất 6 tuần (9.664 USD/tấn), được hỗ trợ bởi thỏa thuận tạm dừng trong 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc đối với hầu hết các mức thuế trả đũa.

Giá đồng trên sàn Thượng Hải tăng 0,3% lên 78.100 CNY (10.839 USD)/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tiếp đà tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép giảm, song lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc suy yếu đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,76% lên 728,5 CNY (101,1 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore tăng 0,45% lên 99,85 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn cả hai đều tăng 0,2%, thép không gỉ tăng 0,08%, trong khi thép cây giảm 0,07%.

Giá quặng sắt được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, giảm phiên thứ 2 liên tiếp so với giỏ các đồng tiền chủ chốt. Đồng USD giảm khiến hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Về nguồn cung, tổng khối lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc từ các công ty khai thác tại Australia và Brazil trong tuần tăng 11,7% so với tuần trước đó lên 27,1 triệu tấn, công ty Mysteel cho biết.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực bởi triển vọng nguồn cung tăng khi các khu vực trồng trọt bước vào vụ thu hoạch, làm lu mờ nhu cầu nguyên liệu sản xuất lốp xe tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 3,1 JPY tương đương 0,96% xuống 320,2 JPY (2,23 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 135 CNY tương đương 0,9% xuống 14.820 CNY (2.056,76 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 235 CNY tương đương 1,94% xuống 11.900 CNY (1.651,52 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 171,7 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 1 US cent tương đương 0,3% lên 3,703 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 4.903 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,36 US cent tương đương 2,1% xuống 17,7 US cent/lb – lần đầu tiên tăng sau 5 phiên giảm liên tiếp.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 2,2% lên 497,7 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất 1 tháng, đậu tương và ngô tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 1 tháng, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và hoạt động đẩy mạnh mua vào do lo ngại sản lượng giảm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3-1/4 US cent lên 5,49-1/4 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 5,56-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 21/4/2025. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 9-3/4 US cent lên 10,62-3/4 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 6-1/2 US cent lên 4,61 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia rời bỏ chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia rời bỏ chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, do sản lượng và tồn trữ tăng gây áp lực thị trường, song mức giảm được hạn chế bởi giá dầu thực vật khác và số liệu xuất khẩu tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 12 ringgit tương đương 0,31% xuống 3.896 ringgit (913,05 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/5: