Thị trường ngày 27/9: Giá bạc cao nhất 12 năm, đồng vượt ngưỡng 10.000 USD, trong khi dầu giảm gần 3%

Dầu giảm gần 3%

Giá dầu giảm gần 3% do báo cáo của Financial Times cho biết Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới sẽ từ bỏ mục tiêu giá 100 USD để chuẩn bị tăng sản lượng, cùng với các thành viên OPEC và các đồng minh vào tháng 12.

Chốt phiên 26/9, dầu thô Brent giảm 1,86 USD hay 2,53% xuống 71,60 USD/thùng, dầu WTI giảm 2,02 USD hay 2,90% xuống 67,67 USD/thùng.

Tờ Financial Times cho biết Saudi Arabia đang chẩn bị từ bỏ mục tiêu giá dầu thô không chính thức 100 USD/thùng do nước này sẵn sàng tăng sản lượng.

Trong khi đó, hai nguồn tin OPEC+ cho biết tổ chức sản xuất này sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu vào tháng 12 vì tác động của việc này là nhỏ nếu một số thành viên có kế hoạch cắt giảm sản lượng lớn hơn để bù đắp cho tình trạng sản xuất dư thừa trong tháng 9 và những tháng sau đó.

Tổ chức OPEC cùng với các thành viên gồm Nga, đang cắt giảm sản lượng dầu để hỗ trợ giá. Tuy nhiên, giá đã giảm gần 6% từ đầu năm tới nay, trong bối cảnh nguồn cung tăng từ các nhà sản xuất khác, đặc biệt là Mỹ cũng như tăng trưởng nhu cầu yếu ở Trung Quốc.

Dữ liệu vận chuyển cho thấy xuất khẩu dầu thô của Libya đạt trung bình khoảng 400.000 thùng/ngày trong tháng 9, giảm so với mức hơn 1 triệu thùng/ngày vào tháng 8.

Tuy nhiên, tin tức về gói kích thích kinh tế mới của Trung Quốc đã hạn chế được những sụt giảm tiếp theo.

Các quan chức chính phủ hàng đầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ triển khai "chi tiêu tài chính cần thiết" để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là khoảng 5%, thừa nhận những vấn đề mới và nâng cao kỳ vọng của thị trường về các biện pháp kích thích mới ngoài các biện pháp được công bố trong tuần này.

Bạc cao nhất 12 năm

Bạc tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm, theo đà tăng của giá vàng lên mức kỷ lục do việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn thúc đẩy sự quan tâm đầu tư vào các kim loại quý.

Bạc giao ngay tăng 0,6% lên 32,03 USD/ounce, cao nhất kể từ tháng 12/2012 tại 32,71 USD.

Bạc vừa là khoản đầu tư an toàn vừa là vật liệu quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp đã tăng hơn 35% trong năm nay.

Một trong những chất xúc tác chính cho đợt tăng giá bạc là vàng. Phần lớn nhu cầu bạc còn lại được thúc đẩy bởi lĩnh vực công nghiệp, việc sử dụng kim loại này trong các sản phẩm quang điện như tấm pin mặt trời gần gấp đôi so với năm trước.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.670,52 USD/ounce, giá đã đạt kỷ lục tại 2.685,42 USD trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng của tăng 0,4% lên 2.694,9 USD/ounce

Đồng vượt ngưỡng quan trọng 10.000 USD

Giá đồng tăng lên mức cao nhất trong gần 16 tuần, bởi hy vọng nhu cầu kim loại mạnh lên sau khi Trung Quốc thông báo các biện pháp kích thích tài chính tiếp theo nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế trì trệ.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 10.000 USD/tấn, chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/6 tại 10.089,5 USD/tấn. Giá đã tăng 2,8% lên 10.084 USD/tấn vào 1600 GMT.

Đồng Comex của Mỹ tăng 3,3% lên 4,58 USD/lb.

Các nguồn tin cho Reuters biết kế hoạch mới bao gồm phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá khoảng 2 nghìn tỷ nhân dân tệ (284,43 tỷ đô la) trong năm nay.

Trước đó trong phiên này, trước thông báo mới nhất của Trung Quốc, đồng đã giảm do chốt lời.

Trước khi Mỹ cắt giảm lãi suất vào tuần trước, chính quyền Trung Quốc đã lo lắng các biện pháp kích thích sẽ làm suy yếu đồng tiền của họ.

Tâm lý tích cực này có thể đẩy đồng lên mức cao kỷ lục trên 11.000 USD đã chạm tới hồi tháng 5, nhưng tại thời điểm đó các nhà đầu tư có thể xem xét các biện pháp kích thích đã thúc đẩy nhu cầu giao ngay mạnh hơn như thế nào.

Quặng sắt tiếp tục tăng lên gần 100 USD/tấn

Giá quặng sắt tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp, sau khi Trung Quốc cam kết tung thêm kích thích kinh tế đã tiếp thêm niềm tin ngay khi làn sóng nới lỏng tiền tệ gần đây nhất lắng xuống.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 10 tăng 2,49% lên 98,8 USD/tấn. Giá đã đạt mức cao nhất trong ngày tại 99,25 USD/tấn, tiếp cận ngưỡng tâm lý quan trọng 100 USD/tấn lần thứ hai trong tuần này.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đã xóa mức giảm trước đó để đóng cửa giao dịch tăng 1,75% lên 728 CNY (103,73 USD)/tấn.

Trong ngày 26/9, các lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết triển khai chi tiêu tài chính cần thiết để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay khoảng gần 5%, một động thái khiến thị trường bất ngờ.

Các biện pháp này thúc đẩy tâm lý trên thị trường hàng hóa rộng lớn, gồm quặng sắt, giá tăng đã xóa bỏ hoàn toàn mức giảm đã ghi nhận trong tháng 9. Lượng hàng tồn kho ở cảng cao và nhu cầu giảm sau khi các nhà sản xuất thép thu hẹp sản xuất trong bối cảnh thua lỗ đã khiến giá quặng sắt giảm gần 10% tính tới ngày 23/9.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 1,05%, thép cuộn cán nóng tăng 0,66%, dây thép cuộn giảm 4,79% và thép không gỉ giảm 0,07%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng hơn 1% do hy vọng các biện pháp kích thích tài chính mới từ Trung Quốc, mặc dù giá dầu và cao su nhân tạo giảm đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 4 JPY hay 1,03% lên 391 JPY (2,7 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 1/2025 giảm 75 CNY hay 0,41% xuống 18.440 CNY (2.627,15 USD)/tấn.

Cà phê, đường tăng do hạn hán ở Brazil

Giá cà phê và đường tăng lên mức cao mới do các nhà đầu tư vẫn tập trung vào Brazil bị ảnh hưởng của hạn hán, với dự báo thời tiết tiếp tục cho thấy tình trạng khô hạn.

Brazil đang trải qua một trong những đợt khô hạn tồi tệ nhất được ghi nhận.

Các đại lý cà phê và chuyên gia trong ngành cho biết cây cà phê ở Brazil vẫn có thể hồi sinh nếu có mưa liên tục, nhưng tình hình chung của mùa màng vẫn đang rất bấp bênh.

Cà phê arabica trên sàn giao dịch ICE cao nhất trong 13 năm tại 2,7505 USD/lb, sau đó đóng cửa tăng 1,8% đạt 2,739 USD/lb.

Cà phê robusta tăng 1,5% lên 5.527 USD/tấn.

Đường thô đạt mức cao mới trong 7 tháng tại 23,71 US cent/lb, đóng cửa giảm 0,5% xuống 23,31 US cent/lb.

Đường trắng giảm 0,5% xuống 593,9 USD/tấn.

Các thị trường cà phê tại các nước sản xuất robusta lớn ở Châu Á vẫn yếu, giá địa phương đang giảm trong tuần này trước vụ thu hoạch mới ở Việt Nam, trong khi khách hàng đã tích trữ ở Indonesia.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê với giá 120.000 – 120.800 đồng (4,87 – 4,91 USD)/kg, giảm từ mức 123.000 – 123.400 đồng một tuần trước.

Các thương nhân cho biết thời tiết hiện nay vẫn hỗ trợ cây trồng nhưng giao dịch vẫn khá trầm lắng. Một thương nhân ở vành đai cà phê này cho biết “một số thương nhân đã bắt đầu tìm kiếm cà phê nhưng theo cách rất thận trọng vì một số vẫn đang đối mặt với vấn đề tài chính kể từ cuối năm ngoái khi giá bắt đầu tăng vọt, trong khi đó những người khác không chắc chắn về tình trạng thời tiết trong những ngày tới”.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết một số vùng trồng cà phê đã bắt đầu thu hoạch những quả chín sớm và chào bán với giá 120.000 đồng/kg.

Các thương nhân chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 200 – 250 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2025 tại London.

Tại Indonesia, cà phê robusta Sumatra được chào bán với mức trừ lùi 450 – 500 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 10 và ở mức trừ lùi 250 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11. Tuần trước mức trừ lùi là 300 – 400 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11.

Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn 1 năm

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm xuống thấp nhất hơn một năm trong tuần này, áp lực bởi nhu cầu trầm lắng và sự cạnh tranh từ các đối thủ rẻ hơn, trong khi giá gạo của Ấn Độ tăng do đồng rupee mạnh hơn bất chấp nhu cầu chậm từ các khách hàng Châu Á và Châu Phi.

Tại Thái Lan, giá gạo tấm 5% được chào bán ở mức 550 – 560 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 và giảm từ 562 – 565 USD trong tuần trước.

Một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu đến từ Indonesia, nhưng các đối thủ cạnh tranh đang mua gạo từ các nhà xuất khẩu khác với giá thấp hơn, đồng thời nói thêm rằng việc đồng baht Thái mất giá sẽ khiến giá giảm xuống.

Bộ trưởng Thương mại Pichai Naripthaphan cho biết ảnh hưởng của sự tăng giá đồng baht tới xuất khẩu sẽ giảm trong 3 tháng tới đặc biệt trong các mặt hàng nông sản.

Một thương nhân khác cho biết thị trường đang chờ xem chính sách gạo của Ấn Độ có thay đổi gì trong những tháng tới không và nguồn cung đang trong giai đoạn thu hoạch.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào ở mức 530 – 536 USD/tấn trong tuần này, tăng từ 528 – 534 USD/tấn một tuần trước, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 565 USD/tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần trước giá là 575 – 580 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu của Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu 59.000 tấn gạo, một phần trong gói thầu quốc tế của cơ quan Bulog, Indonesia nhằm mua khoảng 450.000 tấn gạo sau khi nhà xuất khẩu này chấp nhận một mức giá thấp hơn.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm nay tới giữa tháng 9 tăng 6,25 so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,5 triệu tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/9