Thị trường ngày 28/6: Giá dầu, vàng, quặng sắt, đường tăng trong khi đồng thấp nhất hai tháng

Dầu tăng khoảng 1 USD

Giá dầu tăng do lo lắng về gián đoạn nguồn cung bởi căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng ở Trung Đông và Châu Âu, trong khi dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ bất ngờ tăng đã hạn chế đà đi lên của dầu.

Chốt phiên 27/6, dầu thô Brent tăng 1,14 USD hay 1,34% lên 86,39 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,84 USD hay 1,04% lên 81,74 USD/thùng.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang leo thang làm dấy lên lo sợ rằng một cuộc chiến tranh mở rộng có thể kéo các quốc gia khác bao gồm cả nhà sản xuất dầu lớn như Iran tham gia.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết dự trữ dầu thô của họ tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước, trong khi giới phân tích trong thăm dò của Reuters dự đoán giảm 2,9 triệu thùng. Dự trữ xăng của Mỹ tăng 2,7 triệu thùng so với dự đoán giảm 1 triệu thùng.

Giá vàng tăng hơn 1%

Giá vàng tăng hơn 1% từ mức thấp hơn hai tuần đạt được trong phiên trước do USD yếu hơn và sự chú ý chuyển sang số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay tăng 1,2% lên 2.324,53 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/6 trong phiên liền trước. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa tăng 1% lên 2.336,6 USD/ounce.

Động lực kinh tế suy yếu được nhấn mạnh bởi số liệu cho thấy chi tiêu của doanh nghiệp cho thiết bị giảm trong tháng 5, trong khi xuất khẩu sụt giảm đã đẩy thâm hụt thương mại hàng hóa tăng cao.

USD giảm 0,2% so với rổ tiền tệ chính, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,2845% khiến vàng hấp dẫn hơn cho người giữ các tiền tệ khác.

Đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng

Giá đồng xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng do vị thế tăng giá bị loại bỏ, tồn kho tiếp tục tăng và nhu cầu vẫn mờ nhạt tại Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm 0,4% xuống 9.506,5 USD/tấn sau khi xuống mức thấp nhất trong phiên tại 9.485,5 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 17/4.

Trước đó, kim loại này được thúc đẩy tạm thời bởi chỉ số USD giảm sau khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ được công bố, khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD rẻ hơn cho người mua sử dụng các ngoại tệ khác.

Dự trữ đồng của sàn LME tăng 72% kể từ giữa tháng 5 lên 177.750 tấn, cao nhất trong hơn 6 tháng.

Sau khi tăng lên mức cao kỷ lục 11.104,5 USD/tấn trong ngày 20/5, giá đồng đã giảm 14% một phần do số liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc.

Quặng sắt Đại Liên tiếp tục tăng

Giá quặng sắt Đại Liên tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp bởi những nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,1% lên 819 CNY (112,67 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 7 giảm 0,9% trong đầu phiên xuống 105,65 USD/tấn, do số liệu công nghiệp yếu và sự thận trọng với dự trữ cao ở cảng. Giá đã lên mức cao trong ngày tại 107,45 USD/tấn trong phiên buổi sáng.

Bắc Kinh đã công bố các bước nhằm giảm chi phí mua nhà, gồm cắt giảm lãi suất vay thế chấp và tỷ lệ trả trước tối thiểu, nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương.

Sản lượng kim loại này trung bình trong tháng 7 dự kiến đạt 2,37 triệu tấn dựa trên kế hoạch sản xuất và bảo trì hiện nay, nghĩa là nhu cầu quặng tương đối ổn định.

Đà tăng giá giảm đi sau khi số liệu chính thức cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng chậm hơn nhiều trong tháng 5, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang phải đối mặt với những khó khăn khi nhu cầu trong nước yếu làm giảm tốc độ tăng trưởng chung.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 0,2%, thép cuộn cán nóng thay đổi ít, dây thép cuộn giảm 0,3% và thép không gỉ tăng 0,8%.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng do đồng JPY yếu mặc dù đà tăng bị hạn chế bởi giá dầu giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,1 JPY hay 0,33% lên 332,6 JPY (2,07 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 9 giảm 125 CNY xuống 14.925 CNY (2.053,35 USD)/tấn.

Đồng JPY xuống thấp nhất trong gần 38 năm khiến thị trường luôn cảnh giác trước bất cứ dấu hiệu can thiệp nào từ chính quyền Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền này.

Đường thô tăng mạnh

Đường thô kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 0,88 US cent hay 4,6% lên 20,12 US cent/lb, trước đó giá đã lên mức cao nhất trong gần hai tháng tại 20,16 US cent/lb.

Thị trường đang đợi số liệu về sản lượng mía, đường ở Trung Nam Brazil trong nửa đầu tháng 6 được tổ chức Unica phát thành.

Một khảo sát các nhà phân tích của S&P Global Commodity Insights cho thấy sản lượng đường là 2,92 triệu tấn tăng 14% so với năm trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 2,8% lên 585,1 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 0,3% xuống 4.047 USD/tấn.

Cà phê arabica cùng kỳ hạn tăng 2 US cent hay 0,9% lên 2,2635 USD/lb.

Hoạt động giao dịch cà phê ở Việt Nam vẫn trầm lắng do nguồn cung yếu với giá trong nước ổn định quanh 120.000 đồng/lg, trong khi mức cộng của cà phê tại Indonesia vẫn cao.

Nông dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê với giá 119.000 – 120.000 đồng (4,67 – 4,72 USD)/kg, thay đổi ít so với một tuần trước.

Một thương nhân tại vành đai cà phê này cho biết mưa rào gần đây tại khu vực này có lợi cho cây cà phê và thúc đẩy kích cỡ hạt.

Các lái thương chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức 600 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch ICE London.

Tại Indonesia cà phê robusta trên đảo Sumatran được chào bán ở mức 950 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7, giảm từ 980 USD/tấn trong tuần trước.

Giá gạo Ấn Độ giảm do chi phí vận chuyển cao

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần này do nhu cầu khiêm tốn bởi phí vận chuyển tăng, trong khi giá gạo Thái Lan giảm bởi giá cạnh tranh hơn từ Việt Nam.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 541 – 548 USD/tấn trong tuần này giảm từ 544 – 552 USD một tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh miền nam Ấn Độ cho biết trong tháng trước cước vận chuyển container tăng mạnh, buộc khách hàng phải chuyển sang hàng kiện. Tuy nhiên ngay cả giá cước hàng kiện cũng tăng khiến người mua phải tạm dừng.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 595 USD/tấn, giảm từ 615 – 620 USD/tấn trong tuần trước. Các thương nhân cho rằng giá giảm bởi tỷ giá hối đoái và nhu cầu chậm lại trong bối cảnh giá gạo cạnh tranh hơn từ Việt Nam.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 575 – 580 USD/tấn, tăng từ 570 USD/tấn một tuần trước, nhưng vẫn rẻ hơn khoảng 18 USD/tấn so với gạo Thái Lan.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết “giá tăng cao sau khi Tổng thống Philippine ban hành quyết định cắt giảm thuế nhập khẩu gạo”.

Ngô, đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago giảm bởi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi thời tiết tại vành đai trồng ngô của Mỹ và điều chỉnh vị thế trước báo cáo về diện tích trồng của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 3 US cent xuống 4,22-1/2 USD/bushel.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 6 US cent xuống 11,36-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/6: