Thị trường ngày 29/5: Giá đường và cà phê giảm mạnh, vàng ngừng giảm, dầu tăng trở lại

Dầu tăng do lo ngại về nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Tư do lo ngại về nguồn cung sau khi khi OPEC+ đồng ý giữ nguyên chính sách sản lượng và Mỹ cấm Chevron xuất khẩu dầu thô của Venezuela.

Giá dầu thô Brent tăng 81 cent, tương đương 1,26%, lên 64,90 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 95 cent, tương đương 1,56%, lên 61,84 USD/thùng.

OPEC+, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, không thay đổi chính sách sản lượng.

Vàng vững; bạc giảm gần 1%

Giá vàng ổn định vào thứ Tư khi các nhà đầu tư đánh giá biên bản cuộc họp tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong đó nêu bật rủi ro lạm phát và suy thoái gia tăng, củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn vào thời điểm môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn biến động.

Giá vàng giao ngay vững ở mức 3.299,95 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 6/2025 giảm 0,2% xuống 3.294,90 USD. Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 0,9% xuống 32,99 USD/ounce.

Theo biên bản cuộc họp ngày 6–7 tháng 5, các quan chức Fed đã thừa nhận trong tương lai có thể phải thực hiện "những sự đánh đổi khó khăn", với lạm phát và thất nghiệp gia tăng, đồng thời cảnh báo về rủi ro suy thoái gia tăng.

Sắt thép Trung Quốc giảm

Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc giảm phiên thứ tư liên tiếp trong khi giá thép thanh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020 do sản lượng thép tại nước này chậm lại.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên giảm 0,14% xuống 698,5 nhân dân tệ (97,14 USD) một tấn.

Hầu hết các sản phẩm thép trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đều giảm: Thép cuộn cán nóng giảm 0,55%, thép không gỉ giảm 1,32%, trong khi thép cuộn tăng 1,96%. Đáng chú ý, giá thép thanh, chủ yếu được sử dụng trong xây dựng, đã giảm 0,77% lúc kết thúc phiên, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 là 2.950 nhân dân tệ một tấn.

Đồng giảm do USD tăng

Giá đồng giảm vào thứ Tư do đồng USD mạnh lên và dấu hiệu nhu cầu nhập khẩu chậm lại ở Trung Quốc, mặc dù nguồn cung tới các kho trong hệ thống Sàn giao dịch kim loại London chậm lại.

Hợp đồng đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn kim loại London (LME) giảm 0,4% xuống 9.553 USD/tấn vào lúc 16:03 GMT, sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần là 9.655 USD vào đầu phiên.

Lượng hàng tồn kho đang giảm tại các kho đã đăng ký với sàn LME, giảm 43% kể từ giữa tháng 2 xuống 154.300 tấn, mức thấp nhất trong gần một năm.

Tuy nhiên, giá đồng tại cảng Yangshan (Trung Quốc) đã giảm 5% xuống 89 USD/tấn vào thứ Tư, mức thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 4, báo hiệu nhu cầu nhập khẩu giảm ở nước tiêu thụ hàng đầu thế giới này.

Ngô và đậu tương giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm vào thứ Tư khi dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy tiến độ trồng trọt nhanh và nhu cầu chậm. Trong khi đó, giá lúa mì tăng nhẹ.

Giá đậu tương kết thúc phiên giảm 14 US cent xuống 10,48-1/2 USD/bushel; giá lúa mì tăng 1-3/4 US cent lên 5,30-1/4 USD/bushel và ngô Cv1 giảm 8-1/2 US cent xuống 4,51 USD/bushel.

Cao su giảm

Giá cao su kỳ hạn tương lai trên thị trường Nhật Bản giảm mạnh vào thứ Tư khi các khu vực sản xuất bắt đầu vào mùa thu hoạch, trong khi lo ngại về cuộc chiến giá kéo dài trên thị trường ô tô Trung Quốc làm suy yếu tâm lý đối với vật liệu làm lốp xe.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 9 yên, tương đương 2,76%, xuống 316,9 yên (2,20 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 630 nhân dân tệ, tương đương 4,36%, xuống 13.805 nhân dân tệ (1.919,36 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn SHFE giảm 435 nhân dân tệ, tương đương 3,75%, xuống 11.150 nhân dân tệ (1.550,23 USD)/tấn.

Cà phê giảm, robusta thấp nhất 5,5 tháng

Giá cà phê giảm do nguồn cung tăng lên theo tiến độ thu hoạch vụ mùa mới ở Brazil và Indonesia, trong khi thị trường đang có xu hướng giảm về mặt kỹ thuật sau hiệu suất yếu kém gần đây.

Giá cà phê Robusta giảm 104 USD, tương đương 2,2%, xuống 4.592 USD/tấn vào lúc kết thúc phiên, trước đó có lúc chạm mức thấp nhất trong 5 tháng rưỡi là 4.534 USD. Cà phê Arabica giảm 2,7% xuống 3,5195 USD/lb.

Đường thấp nhất gần 4 năm

Giá đường thô giảm xuống mức thấp nhất gần bốn năm trong bối cảnh thời tiết toàn cầu có lợi cho việc phục hồi sản lượng, với thời tiết khô hạn ở Brazil thúc đẩy tốc độ thu hoạch nhanh hơn, trong khi thời tiết ẩm ướt hơn ở Ấn Độ và Thái Lan giúp phát triển các vụ mía.

Đường thô trên sàn New York giảm 0,32 cent, hay 1,9%, xuống 16,90 cent/lb, sau khi có lúc ở mức chỉ 16,85 cent, thấp nhất kể từ giữa tháng 7 năm 2021. Đường trắng trên sàn London giảm 2,3% xuống 471,40 USD/tấn.

Dầu cọ tăng

Giá dầu cọ Malaysia tăng phiên thứ tư liên tiếp do hoạt động mua mạnh trong bối cảnh giá dầu thực vật trên thị trường thế giới ở mức cao.

Hợp đồng dầu cọ kỳ hạn tháng 8 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia tăng 31 ringgit, tương đương 0,8%, lên 3.899 ringgit (923,93USD)/tấn.

Trong khi đó, dầu đậu tương trên sàn Đại Liên (Trung Quốc) giảm 0,1% nhưng vẫn ở mức cao, dầu cọ trên sàn này tăng 0,95% và dầu đậu nành trên Sàn giao dịch Chicago tăng 0,4%.

