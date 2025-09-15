Thị trường phân hóa mạnh, BĐS Quy Nhơn sôi động ở những dự án vững pháp lý

Sáp nhập tạo cú hích thanh khoản và giá bán

Thông tin sáp nhập Bình Định – Gia Lai đã nhanh chóng làm "nóng" thị trường Quy Nhơn. Theo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Quy Nhơn, trong 2 tháng 3 – 4/2025, chi nhánh này đã tiếp nhận tổng cộng 909 hồ sơ giao dịch, tăng 65% so với 586 hồ sơ cùng kỳ 2024.

Trước thềm sáp nhập, giá BĐS ở TP. Quy Nhơn đã tăng từ 15 - 20% ở những khu vực có sổ đỏ. Đây là minh chứng cho thấy yếu tố pháp lý đang trở thành "bộ lọc" quan trọng, quyết định sức nóng của từng phân khúc.

Bên cạnh hiệu ứng tâm lý từ sáp nhập, thị trường bất động sản Quy Nhơn còn được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố nền tảng. Hạ tầng liên tục được nâng cấp với cảng hàng không Phù Cát đang được cải tạo, hướng tới công suất 5 triệu lượt khách/năm vào 2030, song hành với kế hoạch mở cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và các trục quốc lộ trọng điểm như Quốc lộ 19, giúp nâng cao năng lực liên kết vùng và gia tăng khả năng kết nối chuỗi logistics xuất khẩu qua cảng Quy Nhơn. Du lịch tăng trưởng mạnh với 6,5 triệu lượt khách và 16.000 tỷ đồng doanh thu nửa đầu năm 2025. Song song, dòng vốn đầu tư đổ vào hơn 17.360 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI. Những động lực này giúp Quy Nhơn định vị như một cực tăng trưởng mới của miền Trung, với khả năng hấp thụ vốn và phát triển dài hạn.

Quy Nhơn hội tụ đầy đủ các yếu tố hạ tầng, du lịch và trung tâm hành chính mới, trở thành tâm điểm đầu tư mới của thị trường bất động sản miền Trung.

Dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam cũng chỉ ra rằng khách hàng quan tâm đến bất động sản Quy Nhơn đã được mở rộng ra cả trong và ngoài nước. Cụ thể, TP.HCM chiếm 24%, Bình Định 22%, Hà Nội 16%, và nhà đầu tư quốc tế khoảng 10%.

Những con số cho thấy nhu cầu tại Quy Nhơn đang tập trung vào các khu đô thị tích hợp tiện ích đồng bộ, gắn kết với không gian xanh và đảm bảo an cư dài hạn. Đặc biệt, khi những khu đô thị này còn sở hữu pháp lý minh bạch, vững chắc, chúng trở thành "cực phẩm" trên thị trường bất động sản, vừa an toàn vừa khẳng định giá trị tiềm năng vượt trội.

Sức hút từ các dự án sở hữu pháp lý minh bạch

Trong khi những dự án có hạ tầng hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch đã ghi nhận tăng giá nhẹ, các dự án chưa đầy đủ pháp lý thì chững lại. Điều này cho thấy trong sự "ấm lên" của thị trường bất động sản cũng có sự phân hóa rõ ràng.

Sau hàng loạt thay đổi trong quy định và thủ tục, những dự án đã hoàn thiện pháp lý, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện giao dịch luôn ghi nhận sức hấp thụ tốt hơn hẳn. Điều này không chỉ giúp thị trường bất động sản Quy Nhơn nóng trở lại, mà còn tạo niềm tin dài hạn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Anh Nguyễn Văn Thành, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, hiện đã sở hữu một lô đất tại dự án Quy Nhơn Iconic, chia sẻ rằng sau giai đoạn thị trường điều chỉnh, khẩu vị đầu tư của anh đã thay đổi khá nhiều: "Trước đây tôi có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận nhanh từ căn hộ hay đất nền vùng ven Hà Nội. Nhưng hiện tại giá BĐS tại Hà Nội quá cao, tôi mở rộng mục tiêu sang các thị trường xa hơn và đang ở chân sóng như Quy Nhơn, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện đặc biệt gần sông gần biển. Biên độ tăng giá vẫn đảm bảo mà lại ít rủi ro, giá mua dễ tiếp cận và thanh khoản tốt hơn".

Sở hữu pháp lý hoàn thiện, tọa lạc ven sông, gần biển và trung tâm hành chính mới, dự án Quy Nhơn Iconic được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho "đô thị kiểu mẫu" mà Quy Nhơn đang kiến tạo.

Theo anh Thành, Quy Nhơn đang hội đủ các yếu tố về hạ tầng, du lịch và trung tâm hành chính mới, nên những dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chí pháp lý, vị trí, tiện ích sẽ là điểm đến của dòng vốn dài hạn.

Nhiều chuyên gia nhận định, Quy Nhơn hiện vẫn thiếu những khu đô thị tích hợp tiện ích toàn diện, chính điều này mở ra dư địa cho các dự án quy mô lớn, đảm bảo chất lượng sống và gắn với quy hoạch bền vững. Trong bối cảnh đó, pháp lý và hạ tầng vẫn là những yếu tố then chốt quyết định thanh khoản cũng như tiềm năng tăng giá của mỗi dự án. Đặc biệt, khi dự án còn sở hữu vị trí ven sông, gần biển, giá trị bất động sản càng được gia tăng nhờ lợi thế cảnh quan, môi trường sống trong lành và tiềm năng khai thác du lịch – dịch vụ. Đây chính là "bộ lọc" quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện những sản phẩm vừa an toàn, vừa có khả năng sinh lời bền vững trong dài hạn.

Đây cũng sẽ là nhịp chung của thị trường tài chính trong thời gian tới: khi lạm phát gia tăng và đồng tiền có nguy cơ "trượt giá", bất động sản tiếp tục được đánh giá như một kênh trú ẩn an toàn để bảo toàn và gia tăng tài sản hàng đầu.