Thị trường Phú Mỹ xuất hiện dự án căn hộ cho nhóm chuyên gia quốc tế

Khu vực Phú Mỹ đang nổi lên như trung tâm công nghiệp – logistics mới của TP. Hồ Chí Minh, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao. Hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn liên tục mở rộng, kéo theo làn sóng chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý cấp trung - cao đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ đạt chuẩn đô thị tại khu vực này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tốc độ phát triển hạ tầng và nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, Maison Grand – của chủ đầu tư Tumys Homes – được xem là lời giải cho bài toán an cư và đầu tư tại đô thị công nghiệp năng động này.

Thị trường tăng trưởng nhanh, nhu cầu an cư tăng mạnh

Sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, Phú Mỹ được xem là điểm kết nối quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Quốc lộ 51 – tuyến huyết mạch liên kết TP.HCM, Đồng Nai và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải – đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong lưu thông hàng hóa, logistics và giao thương quốc tế.

Hạ tầng giao thông không ngừng được mở rộng: cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, cùng các tuyến kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành giúp khu vực Phú Mỹ trở thành tâm điểm thu hút của giới đầu tư. Đây cũng là nền tảng thúc đẩy nhu cầu an cư của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và nhân sự kỹ thuật đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI và cụm cảng trọng điểm tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn thị trường bất động sản tại đây vẫn tập trung vào phân khúc đất nền, nhà liền kề hoặc shophouse. Sản phẩm căn hộ có quy hoạch đồng bộ, tiện ích nội khu đầy đủ, thiết kế phù hợp với lối sống đô thị hiện đại gần như vắng bóng. Chính vì thế, sự xuất hiện của Maison Grand mang ý nghĩa tiên phong – không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng mà còn mở ra hình mẫu an cư mới cho cộng đồng cư dân chuyên nghiệp tại Phú Mỹ.

Maison Grand – Không gian sống tinh gọn, phù hợp cho chuyên gia hiện đại

Maison Grand hướng đến cộng đồng cư dân trí thức, hiện đại và gắn kết, nơi không gian sống được quy hoạch bài bản, ưu tiên mảng xanh và sự riêng tư. Mỗi căn hộ được chăm chút trong từng đường nét thiết kế, đảm bảo sự tinh gọn, thông thoáng và tiện nghi. Cách bố trí hợp lý về ánh sáng, thông gió và diện tích sử dụng giúp tối ưu trải nghiệm sinh hoạt, đồng thời mang đến tính linh hoạt cao – phù hợp cho cả nhu cầu an cư lâu dài lẫn khai thác cho thuê trong bối cảnh đô thị công nghiệp Phú Mỹ đang phát triển mạnh.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống tiện ích all-in-one, bao gồm khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, sky garden, không gian làm việc chung và khu vực cây xanh nội khu. Tất cả được bố trí hài hòa, tạo nên môi trường sống tiện nghi, cân bằng giữa công năng và giá trị tinh thần – nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống năng động mà vẫn giữ được sự an yên, riêng tư.

Hệ thống tiện ích all-in-one được bố trí hài hòa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng cư dân.

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 51, Maison Grand sở hữu lợi thế lớn về kết nối giao thông. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp, cụm cảng và trung tâm hành chính Phú Mỹ chỉ trong vài phút, đồng thời thuận tiện đến trung tâm TP.HCM, Đồng Nai hay sân bay Long Thành. Lợi thế vị trí không chỉ gia tăng tiềm năng khai thác cho thuê mà còn giúp giá trị bất động sản tại đây có dư địa tăng trưởng bền vững trong trung hạn, khi toàn bộ hệ thống hạ tầng khu vực được hoàn thiện.

Maison Grand không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà còn là biểu tượng cho chuẩn sống mới tại đô thị cảng quốc tế năng động bậc nhất miền Nam. Dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của giới chuyên gia, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư dài hạn cho những nhà đầu tư nhạy bén với tiềm năng phát triển của Phú Mỹ. Với định hướng phát triển bài bản và tầm nhìn bền vững của Tumys Homes, Maison Grand hứa hẹn trở thành điểm sáng giữa trung tâm đô thị – công nghiệp Phú Mỹ, nơi chuẩn sống chuyên nghiệp được nâng tầm và giá trị đầu tư được khẳng định theo thời gian.