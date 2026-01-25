Thị trường Thái 'ngạt thở', hãng Nhật rút lui, hãng Mỹ thế chân

Trong một động thái báo hiệu sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á, Suzuki Motor đã đồng ý bán nhà máy sản xuất tại Thái Lan cho Ford Motor. Việc nhà sản xuất xe cỡ nhỏ chuyên dụng của Nhật Bản rút lui khỏi thị trường cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhà sản xuất truyền thống khi các thương hiệu Trung Quốc tích cực chiếm lĩnh thị phần.

Theo một báo cáo của Nikkei Asia, hai nhà sản xuất ô tô đã chính thức đạt được thỏa thuận về nhà máy đặt tại tỉnh Rayong. Mặc dù các điều khoản tài chính vẫn chưa được tiết lộ, việc chuyển nhượng đất đai và tài sản dự kiến sẽ hoàn tất trong những tháng tới.

Việc Suzuki rút lui đánh dấu sự kết thúc của một chương bắt đầu từ năm 2012. Ban đầu, hãng xe Nhật Bản đã đầu tư khoảng 20 tỷ yên (128 triệu USD) để xây dựng nhà máy, với công suất hàng năm là 80.000 xe.

Vào thời kỳ đỉnh cao, nhà máy này sản xuất gần 60.000 chiếc mỗi năm, đáng chú ý nhất là mẫu xe hatchback Swift rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, dữ liệu từ công ty nghiên cứu MarkLines cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Sản lượng giảm mạnh xuống chỉ còn 4.400 chiếc vào năm 2024.

Người phát ngôn của Suzuki nói với Nikkei rằng quyết định này xuất phát từ việc phân khúc xe cỡ nhỏ không thâm nhập thị trường như dự kiến, cộng thêm tác động của đồng baht Thái mạnh và các yếu tố kinh tế khác.

Do đó, Suzuki sẽ ngừng hoàn toàn hoạt động sản xuất trong nước tại Thái Lan vào cuối năm 2025.

Đối với Ford, thương vụ này đánh dấu sự mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh của hãng . Hãng xe Mỹ này hiện đã sản xuất mẫu xe bán tải Ranger và SUV Everest hàng đầu của mình tại một địa điểm liền kề.

Việc mua lại khu đất Suzuki mang lại cho Ford thêm 65.000 mét vuông diện tích nhà xưởng.

Một đại diện của Ford cho biết động thái này củng cố cam kết lâu dài của công ty đối với Thái Lan như một trung tâm xuất khẩu chính cho khu vực ASEAN rộng lớn hơn.

Thị trường ô tô Thái Lan trong năm 2025 có nhiều diễn biến đáng chú ý khi sức mua, doanh số bán và xu hướng sản phẩm đều cho thấy bức tranh chuyển động trong một năm đầy thách thức và cơ hội. Theo số liệu thống kê từ Bộ Giao Thông Đường Bộ Thái Lan, trong 3 quý đầu năm 2025, thị trường bán được hơn 472.000 xe mới đăng ký, trong đó ba thương hiệu dẫn đầu gồm Toyota, Honda và Isuzu chiếm hơn 60% tổng thị phần, phản ánh sức hút mạnh mẽ của các mẫu xe phổ thông truyền thống tại nước này. Đồng thời, xe điện (EV) chiếm khoảng 18,3% thị phần, cho thấy phân khúc xe xanh đang dần gia tăng quan trọng trong cơ cấu tiêu thụ ô tô mới tại Thái Lan năm nay.

Tuy nhiên, phần đầu năm 2025 không hoàn toàn thuận lợi. Theo báo cáo, doanh số ô tô tại Thái Lan trong hai tháng đầu năm giảm khoảng 10% so với cùng kỳ 2024, với tổng doanh số khoảng 97.000 xe – điều này được lý giải bởi những yếu tố như chi tiêu tiêu dùng thận trọng và điều kiện tín dụng thắt chặt.

Trong khi đó, tính tới giữa năm 2025, thống kê cho thấy tổng doanh số xe ô tô toàn thị trường Thái Lan đạt hơn 300.000 chiếc trong nửa đầu năm, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng sự gia tăng của xe điện và hybrid là điểm sáng khi những dòng xe này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh số.