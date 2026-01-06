Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc sản xuất hàng loạt công nghệ 1 người lái 5 ô tô, giúp giảm 29% phí vận chuyển, tăng lợi nhuận đến 195%

06-01-2026 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Trong khi các quốc gia lớn vẫn đang loay hoay vì gặp nhiều rào cản, Trung Quốc đã sản xuất hàng loạt công nghệ “1 người lái - 4 xe tự hành nối đuôi”.

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc sản xuất hàng loạt công nghệ 1 người lái 5 ô tô, giúp giảm 29% phí vận chuyển, tăng lợi nhuận đến 195% - Ảnh 1.

Tập đoàn sản xuất xe tải hạng nặng SANY của Trung Quốc vừa xác nhận đã sẵn sàng đưa xe đầu kéo tự hành thế hệ thứ 4 vào sản xuất hàng loạt, với lô xe đầu tiên sẽ được xuất xưởng ngay trong năm nay.

Đây là kết quả hợp tác giữa SANY và startup công nghệ xe tự hành Pony.ai, tạo nên mô hình vận hành độc đáo “người dẫn đầu - xe tự lái theo sau”, hứa hẹn sẽ giải quyết rào cản pháp lý và tối ưu chi phí vận hành.

Các hãng xe toàn cầu vẫn loay hoay với những rào cản về công nghệ và luật pháp, đặc biệt tại thị trường Mỹ, nơi Tesla vừa bị toà án California cáo buộc “quảng cáo gây hiểu lần” với hệ thống tự lái Full Self-Driving.

Hơn nữa, ở Mỹ, một số công ty như Waymo, Aurora, và TuSimple đã thử nghiệm xe tải tự hành trên đường cao tốc, nhưng đều ở quy mô giới hạn, chủ yếu trong khu vực cụ thể và chưa đạt mức triển khai rộng rãi thương mại. Còn tại châu Âu, các quốc gia như Đức, Na Uy và Hà Lan đang có lộ trình thử nghiệm xe tự hành ở cấp độ 4, song hầu hết mới dừng lại ở dự án thử nghiệm hoặc hợp tác nghiên cứu.

Trong khi đó, SANY lại chọn hướng tiếp cận thực dụng hơn. Thay vì chờ tới cấp độ tự hành hoàn toàn (Level 5), hãng áp dụng mô hình “1 người lái - 4 xe tự hành nối đuôi” trong các hoạt động hậu cần tại cảng biển hoặc vận tải quãng ngắn.

Mẫu xe tải tự hành mới nhất của SANY sử dụng pin điện 400 kWh có thể thay nhanh, kèm khả năng sạc lại qua hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh. Xe được tích hợp camera, radar, và khung gầm điều khiển điện tử (drive-by-wire), bao gồm 6 khu vực cốt lõi bao gồm lái, phanh, liên lạc, nguồn điện, tính toán và cảm biến.

SANY cho biết, toàn bộ hệ thống đã vượt qua các bài thử nghiệm khắc nghiệt về nhiệt độ và tương thích điện từ (EMC), đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong lĩnh vực vận tải hàng hóa tự động.

Theo kết quả thử nghiệm thực tế, mô hình vận hành đoàn xe 1+4 giúp giảm 29% chi phí vận chuyển trên mỗi kilomet, đồng thời tăng lợi nhuận vận hành đến 195%. Đây là một bước tiến quan trọng, giúp đưa công nghệ tự hành từ trình diễn thử nghiệm sang ứng dụng thương mại quy mô lớn.

Ông Zhou Wanchun, Phó Chủ tịch Tập đoàn SANY, khẳng định: “Việc sản xuất hàng loạt xe tải tự hành thế hệ thứ 4 là cột mốc quan trọng trong chiến lược số hóa và giảm phát thải của SANY. Khung gầm điều khiển điện tử hoàn toàn của chúng tôi là nền tảng phần cứng đáng tin cậy cho công nghệ tự lái.”

SANY và Pony.ai đã hợp tác cùng Sinotrans, nhà cung cấp logistics lớn nhất Trung Quốc, để xây dựng mô hình vận hành tích hợp “Xe + Công nghệ + Kịch bản sử dụng thực tế”. Việc đồng bộ giữa năng lực sản xuất, độ trưởng thành của công nghệ và môi trường hoạt động giúp đẩy nhanh quá trình thương mại hóa xe tự hành trong lĩnh vực vận tải nặng.

Theo IE

Trung Quốc hứng cú sốc lớn từ Venezuela

Vu Lam

Đời sống và pháp luật

