Thị trường tiền số hôm nay, 1-12: Nhà đầu tư lo Bitcoin rớt xuống 40.000 USD

Tối 1-12, thị trường tiền số bất ngờ lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm gần 7%, còn 85.997 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng giảm sâu. Ethereum mất hơn 6% còn 2.820 USD; BNB và Solana cùng giảm hơn 7%, xuống 822 USD và 127 USD; XRP giảm mạnh nhất gần 8%, còn 2 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin mở đầu tháng 12 bằng cú rơi 5%, kéo giá về vùng 85.000 - 86.000 USD và làm dấy lên lo ngại thị trường có thể tiếp tục suy yếu.

Hơn 600 triệu USD vị thế đầu tư bị xóa chỉ trong một ngày, trong bối cảnh thanh khoản mỏng khiến biến động giá trở nên dữ dội hơn.

Nhiều nhà giao dịch cảnh báo nếu Bitcoin không sớm lấy lại vùng 88.000 - 89.000 USD, giá có thể quay về đáy tháng 11, thậm chí lùi sâu về 50.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 85.997 USD Nguồn: OKX

Một số quan điểm bi quan hơn nhắc đến kịch bản dưới 40.000 USD. Ở chiều ngược lại, nhóm phân tích lạc quan cho rằng Bitcoin có thể đi ngang trong vùng 80.000 -– 99.000 USD, nhưng cần vượt trở lại mốc 99.800 USD để khẳng định xu hướng tăng.

Tháng 11 vừa qua ghi nhận mức giảm gần 18% của Bitcoin - tệ nhất kể từ năm 2018. Tổng mức giảm trong quý IV hiện đã hơn 24%, tương đồng với nhịp giảm mạnh từng xảy ra 7 năm trước.

Áp lực từ quốc tế cũng góp phần khiến thị trường chao đảo. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng lên mức cao nhất từ năm 2008, làm dấy lên khả năng nước này sẽ nâng lãi suất – trái ngược với xu hướng giữ nguyên hoặc hạ lãi suất của phần lớn ngân hàng trung ương toàn cầu.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn xuất hiện. Chênh lệch giá Bitcoin trên các sàn Mỹ đã chuyển sang dương, cho thấy nhu cầu mua tại thị trường quan trọng này cải thiện.

Đồng thời, lượng tiền "chờ mua" trên các sàn giao dịch đạt mức cao kỷ lục, được xem là nguồn lực có thể kích hoạt đợt phục hồi khi tâm lý thị trường ổn định trở lại.