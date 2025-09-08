Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 8-9: Bitcoin vượt 111.000 USD, nguồn cung khan hiếm kỷ lục

08-09-2025 - 13:40 PM | Thị trường chứng khoán

Trong tổng số 19,9 triệu Bitcoin đang lưu hành trên thị trường, có khoảng 72% đang thuộc nhóm 'khó thanh khoản'.

Sáng 7-9, theo dữ liệu từ OKX lúc 9 giờ 30 phút, thị trường tiền số ghi nhận sự phục hồi sau một tuần giao dịch ảm đạm.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) tăng hơn 3%, lên trên 111.200 USD. Các đồng tiền số khác cũng đồng loạt đi lên: Ethereum (ETH) nhích 0,3%, XRP và BNB cùng tăng hơn 2%, còn Solana (SOL) tăng 2,5%.

Thị trường tiền số hôm nay, 8-9: Bitcoin vượt 111.000 USD, nguồn cung khan hiếm kỷ lục- Ảnh 1.

Giá Bitcoin đang giao dịch trên mức 111.200 USD Nguồn: OKX

Theo CoinDesk dẫn dữ liệu từ Glassnode, lượng Bitcoin “khó thanh khoản” – tức số coin nằm trong ví lưu trữ lạnh hoặc do nhà đầu tư dài hạn nắm giữ, hầu như không được giao dịch, đã lập kỷ lục 14,3 triệu đơn vị vào cuối tháng 8. Con số này chiếm khoảng 72% trong tổng 19,9 triệu Bitcoin lưu hành.

Điều này phản ánh xu hướng tích lũy tiếp tục diễn ra, bất chấp biến động giá. Giữa tháng 8, Bitcoin từng đạt đỉnh lịch sử 124.000 USD trước khi mất khoảng 15%. Tuy vậy, chỉ trong vòng một tháng, thêm khoảng 20.000 BTC được đưa vào nhóm “khó thanh khoản”, cho thấy tâm lý nắm giữ kiên định.

Theo giới phân tích, nguồn cung ngày càng bị thắt chặt có thể tạo động lực cho một đợt tăng trưởng mới khi niềm tin thị trường cải thiện. Trong ngắn hạn, diễn biến này cũng củng cố vị thế của Bitcoin như một kênh lưu trữ giá trị an toàn và dài hạn.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

