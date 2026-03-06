Thị trường tín dụng tư nhân tại Mỹ rung lắc mạnh: Nhà đầu tư ồ ạt rút 3,8 tỷ USD khỏi một quỹ, rất nhiều người đang muốn lấy lại tiền

Làn sóng nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ private credit (tín dụng tư nhân) đang khiến giới quản lý tài sản phải đối mặt với những câu hỏi mới về tính thanh khoản thấp của lĩnh vực này cũng như chiến lược mở rộng nhanh sang khách hàng cá nhân.

Tập đoàn quản lý tài sản Blackstone vừa trở thành cái tên mới nhất chịu áp lực rút vốn khi nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu rút tiền khỏi quỹ private credit chủ lực.

Công ty cho biết sẽ đáp ứng 100% yêu cầu rút vốn tại quỹ Blackstone Private Credit Fund (BCRED), hiện quản lý khoảng 82 tỷ USD tài sản, sau khi nhà đầu tư yêu cầu rút kỷ lục 7,9% tổng tài sản, tương đương khoảng 3,8 tỷ USD.

Trước đó, Blue Owl Capital cũng thông báo dừng các khoản thanh khoản định kỳ hàng quý đối với quỹ Blue Owl Capital Corporation II, một chiến lược private credit bán thanh khoản dành cho nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ. Thay vào đó, công ty sẽ chuyển sang chi trả theo từng đợt, dựa trên việc bán tài sản, lợi nhuận và các thương vụ chiến lược.

Sự gia tăng mạnh các yêu cầu rút vốn đang khiến ngành thị trường vốn tư nhân bị soi xét kỹ hơn, đặc biệt là sự không tương thích giữa các tài sản có lợi suất cao nhưng khó thanh khoản với mô hình tiếp cận kiểu nhà đầu tư cá nhân.

Blackstone, nhà quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới với 1,27 nghìn tỷ USD tài sản quản lý cho biết sẽ nâng quy mô chương trình mua lại cổ phần đã công bố trước đó lên 7% tổng số cổ phiếu, phần còn lại 0,9% sẽ do công ty và nhân viên bù đắp để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu rút vốn.

Ông Jon Gray, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Blackstone thừa nhận rằng nguy cơ các quỹ private credit không đáp ứng được yêu cầu rút tiền và phải hạn chế nhà đầu tư rút vốn chắc chắn “không có lợi trong ngắn hạn” cho ngành.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông cho rằng phần lớn nhà đầu tư cá nhân và cố vấn tài chính hiểu rõ bản chất sản phẩm.

“Điều nhiều người không nhận ra là chúng được thiết kế như các sản phẩm bán thanh khoản”, Gray nói. “Việc có giới hạn rút vốn thực ra là một đặc tính, không phải lỗi. Nhà đầu tư đánh đổi một phần thanh khoản để đổi lấy lợi suất cao hơn, điều mà các nhà đầu tư tổ chức đã làm trong nhiều năm”.

Cổ phiếu của các công ty quản lý tài sản thay thế niêm yết gồm KKR, Ares Management và Carlyle Group đã giảm trong thời gian gần đây khi nhiều rủi ro trong ngành bắt đầu lộ diện.

Những lo ngại bao gồm chất lượng các khoản vay giai đoạn cuối chu kỳ, rủi ro AI ảnh hưởng tới các công ty phần mềm trong danh mục và nguy cơ xuất hiện thêm những cú sụp đổ như các trường hợp First Brands và Tricolor năm ngoái.

Dù vậy, Gray cho rằng các khoản vay có đòn bẩy thấp nhưng lợi suất cao vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn và có thể tiếp tục vượt trội so với tín dụng niêm yết.

Quỹ BCRED đã mang lại lợi suất 9,8% kể từ khi thành lập, cho thấy vấn đề hiện tại chủ yếu nằm ở thanh khoản, chứ không phải hiệu suất đầu tư.

BÀI TOÁN KHÓ

Theo Moody’s Ratings, việc cân bằng giữa lợi suất cao và khả năng thanh khoản kiểu nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục là thách thức khi private credit tiến gần hơn tới dòng vốn đại chúng.

Ông Marc Pinto, Giám đốc toàn cầu mảng private credit của Moody’s cho rằng các quỹ có thể buộc phải giữ nhiều tài sản thanh khoản hơn, đồng nghĩa với lợi suất thấp hơn, để đáp ứng dòng vốn bán lẻ, điều này có thể kéo giảm hiệu quả đầu tư.

Ông William Barrett, đối tác quản lý tại Reach Capital nhấn mạnh rằng bản chất của các tài sản này vẫn là kém thanh khoản, bất kể cấu trúc quỹ ra sao.

“Nhà đầu tư cá nhân cần nhận thức rõ điều đó và không nên đầu tư vào private credit giống như đầu tư vào ETF”, Barrett nói.

Ông cho rằng dòng vốn vào thị trường private credit trong nhiều thập kỷ qua chủ yếu đến từ các tổ chức và ngành này nên tiếp cận dần với nhà đầu tư cá nhân, trước tiên thông qua nhóm giàu có và cận giàu, thay vì chuyển ngay sang đại chúng.

RỦI RO MỚI

Một yếu tố khác có thể làm gia tăng áp lực rút vốn là mức độ tiếp xúc của private credit với các công ty SaaS.

Theo Man Group, các khoản vay private credit thường được thiết kế để nắm giữ tới ngày đáo hạn và việc không thể giao dịch linh hoạt cũng là một đặc tính của loại tài sản này.

Tuy nhiên, Blue Owl là một trong những nhà cho vay lớn đối với lĩnh vực phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) - lĩnh vực đang chịu áp lực khi AI phát triển nhanh chóng có thể làm xói mòn mô hình kinh doanh truyền thống.

Nếu dòng vốn bán lẻ chậm lại và rút vốn tăng lên, đặc biệt ở những nhà quản lý có mức độ tiếp xúc lớn với rủi ro AI hoặc phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, đó sẽ trở thành một trở ngại lớn mới đối với toàn ngành private credit.

Theo: CNBC